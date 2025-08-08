La Guerra de los Mil Días contada en una película colombiana tipo western

A lo largo de los 114 minutos que dura Adiós al amigo, la película de Iván D. Gaona que se estrenó en salas de cine este jueves, el espectador puede conectar con la fotografía en la que los imponentes paisajes del Cañón del Chicamocha son protagonistas, así como la delicada filigrana sonora que creó Edson Velandia tras una profunda investigación, mientras acompañan la historia de los personajes en tiempos del fin de la Guerra de los Mil Días a inicios del siglo XX. Adiós al amigo es la nueva película de uno de los más interesantes cineastas colombianos de los últimos años, que ya ha recorrido varios festivales del mundo, en ciudades como Varsovia y Tokio, y ahora el turno es para las distintas ciudades colombianas.

Ambientada en 1902, son los últimos días de la Guerra de los Mil Días, con la historia de Alfredo Duarte Amado, un soldado revolucionario que, tras recibir un telegrama con la noticia del embarazo de la esposa de su hermano, decide emprender un viaje para encontrarlo.

En ese viaje lo acompaña un fotógrafo aficionado que también busca al asesino de su padre, con quien cruza un país marcado por la violencia y el abandono, donde campesinos, fantasmas y silencios revelan una historia nacional aún por sanar. Iván D. Gaona habló sobre esta historia y la violencia colombiana que ha sido constante en los últimos siglos. ¿Cómo fue para usted encontrar el tono y la forma ideal para narrar una historia como Adiós al amigo? “Yo creo que es una inquietud constante de qué es lo que estamos haciendo de la cinematografía, porque finalmente la forma en la escuela como uno aprende es con ese preciosismo gringo y francés sobre todo, y a medida en que uno va comandando el camino profesional se hacen muchas preguntas, sobre todo ahora que están todas estas series de Netflix y las plataformas que obligan incluso un camino de trabajo muy riguroso técnicamente, y ahora, quién está detrás desaparece, por lo que buena parte de lo que se ve en las plataformas no se sabe quién lo hizo, todo se parece mucho, y borra de alguna manera las inquietudes propias por los afanes comerciales, que igualmente es entendible. En todo nuestro proceso, y viendo ese panorama, pensamos de qué manera contar nuestra historia. Una cosa interesante es que el fotógrafo de la película, que es un amigo que estudió conmigo en la Universidad Nacional, se había ido a Los Ángeles a estudiar fotografía, volvió y ahora trabajamos juntos y llegó con todo un aparataje mental impresionante. Si vieran las primeras imágenes y fotos de las primeras escenas que rodamos, los personajes tenían un gran brillo, estaba muy lindo, muy perfecto para personas que viven bajo el sol tan bravo del Cañón de Chicamocha, todo expuesto, por lo que empezamos a hablar, sin que sintiera que desmeritábamos su trabajo, pero cómo hacer para que no sea tan perfecto. Se entabló un diálogo para desmontar cosas y potenciar otras, en todos los frentes de trabajo en torno a ¿Qué es lo que que proponemos? lo que genera muchas discusiones y muchas inseguridades, porque uno siente que la está cagando, porque la referencia que nos metieron en la cabeza desde la escuela es preciosista, pero nosotros vamos por otro camino. La puesta también frente a eso es la actuación y la verosimilitud del tono. Es una sumatoria que se sienta insegura, pero al mismo tiempo es lo que enriquece”. ¿Hace cuánto tenía la idea de donde nació Adiós al amigo que se desarrolla a inicios del siglo XX, tras el fin de la Guerra de los mil días? “El Cañón del Chicamocha es como una constante energética para uno de santandereano. Yo nací y me crié en Güepsa y estamos a cinco horas de Bucaramanga y siempre hay que pasar por el Cañón. Además, La Guerra de los Mil Días siempre está presente en la educación básica, tanto primaria como secundaria, porque por aquí transitó, como cuenta la película, el gobierno camino hacia Bucaramanga, reclutando a la fuerza. Es una inquietud vital en un santandereano. Pero sobre todo, la sensación que se ha creado en los últimos gobiernos con sus posiciones políticas muy fuertes, la sensación de que hay un establecimiento que quiere mantener su privilegio, frente a las personas que proponen algo en pro de lo del común. Es una inquietud sobre saber de dónde viene eso, por lo que uno va echando para atrás y se encuentra con el Frente Nacional, y sigue más hacia el pasado y te das cuenta que esto siempre ha sido así. No discutimos lo que deberíamos por esa máscara de polarización, y de todo eso parte la inquietud que nos llevó a ese momento de la historia y frente al papel de una persona de a pie en un escenario mucho más grande”.

La película Adiós al amigo se estrenó el 7 de agosto en salas del país. FOTO: Colprensa