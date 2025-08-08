La Guerra de los Mil Días contada en una película colombiana tipo western

A lo largo de los 114 minutos que dura Adiós al amigo, la película de Iván D. Gaona que se estrenó en salas de cine este jueves, el espectador puede conectar con la fotografía en la que los imponentes paisajes del Cañón del Chicamocha son protagonistas, así como la delicada filigrana sonora que creó Edson Velandia tras una profunda investigación, mientras acompañan la historia de los personajes en tiempos del fin de la Guerra de los Mil Días a inicios del siglo XX.
Adiós al amigo es la nueva película de uno de los más interesantes cineastas colombianos de los últimos años, que ya ha recorrido varios festivales del mundo, en ciudades como Varsovia y Tokio, y ahora el turno es para las distintas ciudades colombianas.