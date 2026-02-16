La economía colombiana creció 2,6% en 2025, revela el Dane

El Dane reveló, en la mañana de este 16 de febrero, que la economía colombiana mantuvo un ritmo de moderación en 2025. Así las cosas, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,6% en el año 2025 frente a 2024. En el cierre del año, la actividad también mostró avance. Durante el cuarto trimestre de 2025, el PIB aumentó 2,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, en diciembre de 2025, la actividad económica mantuvo terreno positivo. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un crecimiento de 1,7% frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con el Dane. Si se observan los datos ajustados por efectos estacionales y de calendario, que permiten una comparación más precisa, el ISE también mostró un avance de 1,5% en relación con diciembre del año anterior. Lea más: Deuda externa de Colombia sube a US$238.721 millones y vuelve a rozar el 55% del PIB Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Universidad Eafit e investigador senior económico, señaló que ese crecimiento de 2,6% registrado en 2025, según el Dane, confirma una recuperación, pero todavía insuficiente frente al promedio histórico del país. Explicó que es el tercer año consecutivo en que la economía se ubica por debajo del crecimiento promedio de largo plazo, estimado en 3,6%. No obstante, destacó que “el dato es mejor que el de 2023, cuando la expansión fue de 0,8%, y superior al 1,5% observado en 2024”. A su juicio, el país aún está lejos del dinamismo previo a la pandemia y lo que muestran las cifras es “una recuperación gradual, no acelerada”.

Las actividades económicas que más aportaron al crecimiento del PIB del 2025

La expansión del Producto Interno Bruto (PIB), que creció 2,6%, según el Dane, estuvo jalonada principalmente por el comercio, los servicios sociales y las actividades artísticas. El grupo de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos; transporte y almacenamiento; y alojamiento y servicios de comida aumentó 4,6%, aportando 0,9 puntos porcentuales a la variación anual. Es decir, fue el mayor motor del crecimiento. Le siguió el bloque de administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; y salud y servicios sociales, que creció 4,5% y contribuyó con 0,8 puntos porcentuales al resultado total del año. También se destacó el dinamismo de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, junto con otras actividades de servicios y las labores de los hogares como empleadores o productores para uso propio. Este grupo creció 9,9% y aportó 0,4 puntos porcentuales al crecimiento anual.

Por su parte, en el cuarto trimestre de 2025, el PIB en su serie original avanzó 2,3% frente al mismo periodo de 2024. En ese tramo del año, el mayor impulso provino de la administración pública, defensa, educación y salud, que crecieron 4,8% y aportaron 0,9 puntos porcentuales. El comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida aumentaron 3,4% y sumaron 0,7 puntos porcentuales al crecimiento trimestral. Asimismo, las actividades artísticas y de servicios, junto con el trabajo de los hogares, registraron un fuerte incremento de 11,5%, contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, destacó el fuerte repunte de las actividades artísticas y de entretenimiento durante el cuarto trimestre del año. Según explicó, este grupo, que incluye también actividades de los hogares, creció 11,5% y aportó 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Subrayó que el impulso no provino, como había ocurrido en otros periodos, de los juegos de azar en línea. “Por primera vez en mucho tiempo no es por los juegos de azar en línea, sino precisamente por todas las actividades artísticas y culturales que tuvimos en el país durante el último trimestre del año”, señaló. Urdinola atribuyó el dinamismo a la realización de conciertos y eventos masivos, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, aunque precisó que el movimiento fue generalizado en todo el país. A su juicio, las cifras confirman que el sector cultural está empezando a hacer aportes relevantes al crecimiento de la economía nacional. Lea más: Estadios movieron US$99 millones en conciertos y eventos durante 2025 en Colombia

Los sectores de la economía colombiana que decrecieron en 2025