La economía colombiana creció 2,6% en 2025, revela el Dane

El Dane reveló, en la mañana de este 16 de febrero, que la economía colombiana mantuvo un ritmo de moderación en 2025. Así las cosas, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,6% en el año 2025 frente a 2024.
En el cierre del año, la actividad también mostró avance. Durante el cuarto trimestre de 2025, el PIB aumentó 2,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, en diciembre de 2025, la actividad económica mantuvo terreno positivo. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró un crecimiento de 1,7% frente al mismo mes de 2024, de acuerdo con el Dane.
Si se observan los datos ajustados por efectos estacionales y de calendario, que permiten una comparación más precisa, el ISE también mostró un avance de 1,5% en relación con diciembre del año anterior.
Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Universidad Eafit e investigador senior económico, señaló que ese crecimiento de 2,6% registrado en 2025, según el Dane, confirma una recuperación, pero todavía insuficiente frente al promedio histórico del país.
Explicó que es el tercer año consecutivo en que la economía se ubica por debajo del crecimiento promedio de largo plazo, estimado en 3,6%. No obstante, destacó que “el dato es mejor que el de 2023, cuando la expansión fue de 0,8%, y superior al 1,5% observado en 2024”.
A su juicio, el país aún está lejos del dinamismo previo a la pandemia y lo que muestran las cifras es “una recuperación gradual, no acelerada”.