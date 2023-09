“Total, creo que esa capacidad de sorprenderse es la que nunca se puede perder, porque eso me hace disfrutar todos los días y agradecer todo lo que está pasando”.

“La moda siempre ha sido de la mano de la música y poderlas lograr con Agudelo fue superincreíble. Yo siempre me imaginaba para los shows poder crear con mi propia ropa y ahora se dio con esta colección, me la estoy disfrutando mucho porque por fin logré lo que quería. Ya puedo escoger mi propia ropa y poder salir al show. Es impresionante”.

“Es impresionante lo que está pasando y no me ha dado tiempo para asimilar las dos cosas, que son muy grandes, que empatamos una con otra. Obviamente, agradecer todo lo que está pasando y disfrutarlo.

¿Cómo es el proceso creativo de un DJ?

“Es superbonito porque realmente me encanta leer a la gente, interpretar todo lo que pasa a su alrededor, porque en cada ciudad, en cada país, todos son diferentes. Hay generaciones diferentes, entonces no todo el mundo escuchó lo que uno escuchó y el gusto musical mío puede que sea diferente al gusto musical al de los demás, así que lo que hago es analizar todas esas variables, por eso todos los días me siento en el computador y empiezo a organizar todo desde mis carpetas de música.

Un secreto es que tengo una lista de canciones que se llana ‘fijazo’ y otra para experimentar para ver si esas canciones funcionan o no”.

¿Ya en el show se improvisa un poco de acuerdo al estado de ánimo del público?

“Esa es la labor del DJ, saber leer a la gente y saber llevarla a una curva de emociones, que pasen por todos los momentos de su vida. Busco que vuelvan a su infancia, que pasen también por la tristeza y por la felicidad y que terminen brincando”.

¿Cuáles canciones son ’fijazas’ para una buena rumba?

“De Karol G, por ejemplo, TQG va fija. Amarillo (J Balvin) es otra de las que van o van. De las de ahora, La Jumpa (Arcángel y Bad Bunny) me encanta, así como Memorias, de Mora. BichotaG me parece brutal”.

¿Qué sigue ahora después de este tour?

“Ahorita estamos superconcentrados en la gira, así como con la colaboración con People, para que el 888 siga creciendo, impactando y llenando de más felicidad a la gente.

Estamos planeando montar una gira por Colombia de Puestos pal perreo, para que toda la gente en todas las ciudades pueda vivir lo que nosotros vivimos acá en Estados Unidos en el tour. Concentrado en la música, en sacar más temas de Agudelo como productor”.

¿Lo que comenzó en 2020 como ese juego de pandemia y lo que está pasando hoy, lo había visualizado?

“Sí, lo había visualizado demasiado. Muchas veces no aterrizo lo que está pasando porque son muchas cosas juntas.

Intento cada cierto tiempo reunirme con todo mi equipo de trabajo y tratar de dimensionar lo que está pasando para no perder esa capacidad de asombro”,

¿Qué otras canciones, de otros géneros, escucha?

“Nadie se imagina que yo escucho a John Jairo Pérez (Don Ebrio) y que pongo mis vallenaticos. En mis ratos libres escucho otro tipo de música para poder tener el oído fresco. Me inspiro de muchos géneros y es lo que estoy haciendo ahora”.

¿Qué lo desconecta de mundo de la música?

“Mi familia, definitivamente. Cuando siento la carga muy pesada suelto el celular y me voy a hablar con mis papás, con mi hermana y mi novia. Me siento a hablar y a contar historias. También me gusta mucho el humor, soy muy fan de Perros Criollos y eso desconecta”.