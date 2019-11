Esa experiencia de volver a tocar en Altavoz

La edición 16 de Altavoz, que arrancó el sábado en el Estadio Cincuentenario, está cargada de homenajes. Suben y bajan del escenario grupos locales que llevan apenas un par de años tocando y alternan con otros que llegan de fuera y han escuchado muchas veces, pero también con grupos locales que alguna vez fueron principiantes y ahora han construido una larga trayectoria.

Este año 58 agrupaciones, entre artistas con más de 50 años de experiencia como los jamaiquinos de Inner Circle y propuestas emergentes como Dead Country Brothers, Margarita Siempre Viva y Feel No Way, se comparte ese mismo escenario. Unos estrenan, mientras otros regresan como veteranos a celebrar un escenario que les dio oportunidades.

Regresar y recordar

Para artistas como Johnie All Stars, que llevan haciendo rock y punk desde finales de los noventa en Medellín, la presentación de este sábado marcó su segundo paso por Altavoz. El grupo regresó a tocar frente a esa audiencia luego de 11 años.

“Le debemos mucho al festival”, concluyó Regino, quien se siente honrado de regresar. Esta vez, el grupo participa como invitado especial por el festival, que reconoce el recorrido de ciertas agrupaciones nacionales y regionales para participar junto a los 28 ganadores de la convocatoria local y, claro, los invitados internacionales.

La experiencia de Johnie All Stars en Altavoz es anecdótica. En 2006, las cosas no empezaron con pie derecho. Se presentaron a la convocatoria pero no pasaron, fue en su segundo intento, en 2008, que tuvieron su lugar en el cartel.

El grupo fue el segundo acto que se subió en el escenario principal de Altavoz ese año. Por esa razón, pensando que sería muy temprano y que la gente llega más tarde a los festivales, tuvieron un poco de miedo. Ya llevaban 10 años tocando, pero pensaban que luego de tanto esfuerzo le cantarían a una cancha vacía.

Para su sorpresa, tuvieron un público amplio a pesar de la hora, se notó el apoyo de los fanáticos que habían ido cultivando de tanto andar tocando en la ciudad. Durante esa primera participación, el grupo presentó Cinema Johnie, una de las producciones que, al día de hoy, es de las más conocidas.

“Gracias a nuestra participación en Altavoz pudimos tocar en Venezuela y en Panamá”, cuenta Sebastián Regino, vocalista de la agrupación. En ese momento, el grupo tuvo la oportunidad de participar en las ruedas de negocio que Altavoz abre para que los artistas participantes del evento tengan aún más caminos para mostrar su música. Tras su paso por esas mesas de negocios, Johnie All Stars viajó a esos dos países vecinos en 2008.

Puede leer: Bajo Tierra publica Ave Nocturna, su primera canción en 10 años