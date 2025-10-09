Monólogos Sin Propina: 10 años de puro humor

Monólogos sin propina, el show de stand up comedy creado por Adrián Parada, Frank “el flaco” Martínez y Chicho Arias, cumple 10 años y para celebrar diseñaron una programación que incluye un poco de todo su repertorio, en un teatro donde caben todos sus seguidores.
Tendrán shows todos los fines de semana de octubre -de jueves a sábado- en el teatro de la Universidad de Medellín. Cada fin de semana habrá un show nuevo. La dinámica es así: los jueves estarán presentando La Mesa de Trabajo, su espacio de entrevistas, y los viernes y sábados, rutinas que incluyen sus grandes éxitos, –con lo mejor de cada uno en esta década–, y shows temáticos que van del sexo al humor negro, la fiesta y el licor.
En el marco de la celebración, EL COLOMBIANO habló con Adrián y Frank, sobre estos 10 años de risas.