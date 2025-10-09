¿Ha leído al nuevo Nobel László Krasznahorkai? Le recomendamos por cuál libro comenzar

El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó este 2025 el premio Nobel de Literatura. Era uno de los autores que aparecía en las casas de apuestas como opcionado para conseguir el galardón este año. Su triunfo ha generado la alegría de muchos quienes reclamaban el Nobel para él desde hacía varios años.
Uno de ellos es el autor español José Carlos Rodrigo, quien en un “en vivo” en la cuenta de Trotalibros de Youtube, dio sus impresiones tras el anuncio de la Academia Sueca. “Representa un reconocimiento justo a la literatura húngara, autores que son extraordinarios estilistas y ahora se le ha dado el premio a uno de ellos. Krasznahorkai representa la tradición de la novela húngara”, dijo en el streaming.
Muchos de sus libros se han traducido al español y han acompañado la lectura de quienes le han venido siguiendo la pista. El jurado del Nobel destacó “su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.