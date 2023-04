“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez. Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importa lo que digan o piense de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad”, declaró en la sección de comentarios.

Adicionalmente, habló de las circunstancias en las que habría estado con Vallecilla, contando que en ese momento no se encontraba ni con su ex pareja ni con la cantante antioqueña Karol G: “Sí salió que es mía, ¡es mía! Yo respetaba y respeto a mi expareja por la forma negativa y con tanta maldad en la que salió diciendo que estuvo conmigo 8- 9 -10 meses en una relación cuando yo na’ mas la vi 4 o 5 horas... solo fue una noche de sexo... también que eso fue cuando yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol tampoco, ya casi un año entero soltero”.