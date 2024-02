“Sí, efectivamente, Gabito no estaba en Sucre donde ocurrieron los hechos y recuerdo que mi papá me contaba que eso había sido por ahí un 23 de enero del año 1952, 1953, en donde los hermanos Víctor y Joaquín Chica asesinaron a Cayetano Gentile Chimento que minutos antes de su asesinato había estado con mi papá”.

Crónica una muerte anunciada, para quienes no tengan la novela fresca en su memoria, empieza con el asesinato de un hombre tras un matrimonio. En la novela se casaron Bayardo San Román y Ángela Vicario, pero este la dejó después de la noche de bodas, por no ser virgen. Ahí los hermanos Vicario, para salvar la honra de su hermana, asesinaron a quien había sido el responsable de deshonrarla, que, según la hermana, había sido Santiago Nasar.

“Sí. Cayetano, tengo entendido, era muy querido en el pueblo, era muy apuesto y de hecho en la tumba de Cayetano, en el cementerio, hay una fotografía de él, un camafeo. Yo lo he visto, no sé si todavía estará, pero ahí estuvo durante muchos años”.

Entonces yo fui donde Luisa y me reprendió y me dijo: ‘deje de estar buscando eso, que ese hijo mío es un loco (Gabo) y va a escribir una historia que a nosotros nos dolió mucho, a su abuela, que era mi comadre, a mí y a todos nosotros, eso no tiene por qué escribirlo. Y yo sé que tú estás buscando ese expediente, porque él te encomendó la búsqueda, te voy a pedir que no lo hagas’”.

“El expediente del proceso contra los hermanos Chica Salas. Entonces yo fui al tribunal de Bolívar, al archivo, que no era ningún archivo, eso era un despelote, el caso llegó a la Sala Penal del tribunal de Cartagena y ahí lo que había era una cantidad de expedientes sin organización ni nada, absolutamente nada. Expedientes inclusive del siglo XIX, me acuerdo que me encontré uno de cuadrillas de malechores que se lo regalé a Gabito. El expediente como tal, el que él necesitaba, nunca lo encontré”.

“La información la recogió completa oralmente, inclusive él me pidió ayuda a mí y fue el primer trabajo de investigación archivística que yo hice en mi vida y no encontré nada”.

Y también por la mujer. En un momento dado revelaron su nombre, porque obviamente en la novela tiene un nombre ficticio —Ángela Vicario—. Pero, al revelar su verdadero nombre, se revictimizó a esta mujer. No se ha hecho una lectura desde el feminismo de ese episodio de Crónica de una muerte anunciada, ha sido una historia complicada la de ella...

“Cuando los hermanos la reciben le preguntaron quién había sido y ella dijo, ‘fue Cayetano’. Ella era una maestra de escuela que daba clases en un corregimiento del municipio de Sucre y ese corregimiento queda pegado a una de las fincas de Cayetano. Y tengo entendido que él a veces la transportaba en la canoa. Y también se creyó que al decir ella que era Cayetano, que era un hombre con dinero, sus hermanos no se meterían con él. En esa época era muy importante el tema de la virginidad”.

Claro, eran muchos mitos, pero entonces Luisa lo llama a usted y ¿usted qué hizo, le dijo algo a García Márquez?

“No, yo no dije absolutamente nada, me dejó prácticamente sin palabras. A una señora mayor qué le voy a decir. Yo me hice el solapado, continué buscando y no lo encontré, porque eso no apareció. El expediente no apareció”.

Gabo publicó este libro en el 81 y recibió el Nobel en el 82, más por Cien años de soledad, dicen. Pero Crónica de una muerte anunciada sigue siendo un libro muy importante...

“Yo creo, y a mí no me quita nadie de la cabeza que su libro más importante es Cien años de soledad, pero la crónica es otra cosa y él no la trataba como novela, sino como una crónica. Es un relato periodístico, porque es un hecho que sucedió y tiene unos personajes a los cuales él les cambió el nombre Bayardo San Román es Miguel Reyes Palencia, por ejemplo. Santiago Nasar es Cayetano Gentile Chimento, Cristo Bedoya es Carmelo Martínez, mi papá”.

Claro, su papá aparece en la novela...

“Sí, y en cambio, hay personas que aparecen con nombre propio, como su madre, Luisa Santiaga, que ahí Luisa se molestó porque dijo que nadie le conoció el segundo nombre. Y había otra que también aparece como su nombre, que es su hermana Margot, que sí estaba en Sucre cuando eso”.

Es muy interesante siempre ver cómo elaboraba García Márquez sus libros. Él, con esta historia, se empeñó en tener varias conversaciones sobre cómo había sido el hecho para conocer el detalle, quizá para encontrar giros...

“Seguro que sí porque, repito, es una crónica a partir de unos relatos orales de testigos presenciales y algunos testigos que seguramente no fueron presenciales, pero lo oyeron de alguien que lo fue. Es un pueblo chiquito que se reducía casi a dos calles, una iglesia y una plazoleta”.

Y su papá terminó dándole toda la conversación para que pudiera escribir Crónica de una muerte anunciada...

“Terminaron enganchados en eso con él y su hermano Luis Enrique, que también sale en el libro con su nombre propio. Gabito tenía una obsesión con ese cuento que, inicialmente iba a ser el guión de una película que se iba a robar en Andalucía. Finalmente terminó siendo un guión que se rodó entre Cartagena y Mompox”.