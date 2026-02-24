x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Atentos, artistas: Ministerio de Cultura ofrece siete becas exclusivas para Antioquia

Las convocatorias se articulan con la Casa Betsabé Espinal, que realiza actividades culturales en el centro de Medellín.

  • La Casa Betsabé Espinal está en la Calle 51 # 54-71 (centro de Medellín). Antes fue conocida con el nombre de Casa Zea. Foto: Cortesía.
    La Casa Betsabé Espinal está en la Calle 51 # 54-71 (centro de Medellín). Antes fue conocida con el nombre de Casa Zea. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El 4 de marzo de 2026 cierra la convocatoria que ofrece siete becas para Medellín y Antioquia desde la Casa de Cultura de Paz Betsabé Espinal, que hacen parte del nuevo Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (Sinac).

Ubicada en el barrio San Benito, la Casa Betsabé Espinal –antigua Casa Zea– lidera la oferta local del Ministerio de Cultura con estímulos en las modalidades de creación, investigación, circulación y gestión. Según Mauricio Builes, su director, esta es la primera vez que Medellín y Antioquia cuentan con un portafolio exclusivo.

Siga leyendo: La 45 de Manrique: tango, gastronomía y otros parches turísticos en el corazón de Medellín

Las becas son: Formación-Creación en Videojuegos para Niñas y Niños, con 25 millones de pesos; Pasantía de Gestión Cultural en la Casa Betsabé, con 15 millones; Creación de Fanzine con Enfoque de Memoria Barrial, con 16 millones; Investigación-creación “Voces en el reverso de la narcocultura”, con 30 millones; Circulación Regional en Medellín, con un total de 60 millones distribuidos en tres estímulos de 20 millones cada uno; Creación de un ciclo de “Conversaciones Centrales”, con 24 millones; y Procesos de formación para mujeres en actividades sexuales pagas, con 30 millones.

En el caso de Circulación Regional, las tres becas están dirigidas a organizaciones y colectivos del Magdalena Medio, Bajo Cauca y Norte de Antioquia. Las agrupaciones seleccionadas deberán presentar sus obras en Medellín e incluir un intercambio de saberes con colectivos locales afines a su disciplina artística.

En palabras de Builes, la focalización responde a un análisis de las condiciones de participación cultural en estas subregiones, donde existen mayores limitaciones para acceder a convocatorias nacionales.

La convocatoria está abierta a personas naturales, jurídicas, colectivos y organizaciones comunitarias. Se hace énfasis en la participación de pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblo Rrom, comunidades campesinas, sectores LGBTIQ+, personas con discapacidad y víctimas del conflicto.

Los interesados deben postular sus proyectos de manera digital a través de la plataforma Sistema de Convocatorias Artísticas y Culturales, donde se encuentran los formularios y documentos requeridos. El Ministerio consolidó allí todos los portafolios que antes estaban dispersos, con el fin de simplificar los trámites.

Le puede interesar: Los hallazgos de la Doctora Perreo: Luisa Fernanda Espinal presentó su tesis doctoral en Eafit sobre el reguetón

La Casa de Cultura de Paz Betsabé Espinal funciona desde hace cerca de un año y medio en calidad de nodo territorial del Ministerio en Medellín, junto con la Casa Bolívar en Cartagena. El objetivo es descentralizar la oferta institucional que históricamente se concentraba en Bogotá y activar espacios culturales como escenarios de encuentro comunitario.

En paralelo a la convocatoria, la sede desarrolla talleres artísticos y culturales dirigidos principalmente a niños y niñas del sector, en jornadas de la tarde. Entre las actividades se encuentran huertas, tejido, graffiti, cine, boxeo, yoga y cocina. También se programan eventos puntuales como conciertos, recitales de poesía y lanzamientos de libros.

Los resultados de las becas se conocerán en junio de 2026 y los proyectos seleccionados deberán ejecutarse durante el segundo semestre del año. Con esta convocatoria, la Casa Betsabé busca fortalecer el ecosistema cultural del área metropolitana y las subregiones priorizadas, ampliar la circulación artística y promover procesos de creación e investigación vinculados a problemáticas locales.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida