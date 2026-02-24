Atentos, artistas: Ministerio de Cultura ofrece siete becas exclusivas para Antioquia

El 4 de marzo de 2026 cierra la convocatoria que ofrece siete becas para Medellín y Antioquia desde la Casa de Cultura de Paz Betsabé Espinal, que hacen parte del nuevo Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (Sinac).

Ubicada en el barrio San Benito, la Casa Betsabé Espinal –antigua Casa Zea– lidera la oferta local del Ministerio de Cultura con estímulos en las modalidades de creación, investigación, circulación y gestión. Según Mauricio Builes, su director, esta es la primera vez que Medellín y Antioquia cuentan con un portafolio exclusivo.

Siga leyendo: La 45 de Manrique: tango, gastronomía y otros parches turísticos en el corazón de Medellín

Las becas son: Formación-Creación en Videojuegos para Niñas y Niños, con 25 millones de pesos; Pasantía de Gestión Cultural en la Casa Betsabé, con 15 millones; Creación de Fanzine con Enfoque de Memoria Barrial, con 16 millones; Investigación-creación “Voces en el reverso de la narcocultura”, con 30 millones; Circulación Regional en Medellín, con un total de 60 millones distribuidos en tres estímulos de 20 millones cada uno; Creación de un ciclo de “Conversaciones Centrales”, con 24 millones; y Procesos de formación para mujeres en actividades sexuales pagas, con 30 millones.

En el caso de Circulación Regional, las tres becas están dirigidas a organizaciones y colectivos del Magdalena Medio, Bajo Cauca y Norte de Antioquia. Las agrupaciones seleccionadas deberán presentar sus obras en Medellín e incluir un intercambio de saberes con colectivos locales afines a su disciplina artística.