Fotos | Lujo y confort: así es el complejo de 5 estrellas de la Selección Colombia en Barranquilla

Este martes se inauguró el lujoso complejo de alojamiento de la Federación Colombiana de Fútbol. Conozca los detalles de las instalaciones y la inversión realizada.

  La Selección Colombia se pone a la altura de grandes selecciones mundiales con su propio hotel. Foto: FCF
    La Selección Colombia se pone a la altura de grandes selecciones mundiales con su propio hotel. Foto: FCF
  Así se ve la entrada principal al hotel construido en Barranquilla. Foto: FCF
    Así se ve la entrada principal al hotel construido en Barranquilla. Foto: FCF
  Este es el piso superior del hotel donde se hospedará la Selección Colombia en Barranquilla. Foto: FCF
    Este es el piso superior del hotel donde se hospedará la Selección Colombia en Barranquilla. Foto: FCF
  Una de las salas del complejo donde se hospedará la Selección cuando juegue de local en Barranquilla. Foto: FCF
    Una de las salas del complejo donde se hospedará la Selección cuando juegue de local en Barranquilla. Foto: FCF
  Así es el exterior del complejo que conectará con la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Fotos: FCF
    Así es el exterior del complejo que conectará con la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Fotos: FCF
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) marcó un hito histórico en su infraestructura con la inauguración oficial del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

El evento de apertura fue este martes, 24 de febrero, y contó con la presencia de las máximas autoridades del fútbol mundial: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Lea también: Selección Colombia estrenará hotel de 35.000 millones de pesos en Barranquilla: así va su construcción

Esta nueva edificación, que se extiende sobre un área construida de 4.000 metros cuadrados, fue diseñada bajo un concepto de concentración integral. El objetivo principal es que los jugadores y jugadoras tengan todos los recursos a su alcance sin necesidad de abandonar la sede, optimizando los tiempos de preparación y recuperación.

Así se ve la entrada principal al hotel construido en Barranquilla. Foto: FCF
Así se ve la entrada principal al hotel construido en Barranquilla. Foto: FCF

El hotel dispone de 48 habitaciones (tanto sencillas como dobles), cuyas decoraciones incluyen réplicas de camisetas históricas para conectar a los deportistas con el legado de la Selección.

Este es el piso superior del hotel donde se hospedará la Selección Colombia en Barranquilla. Foto: FCF
Este es el piso superior del hotel donde se hospedará la Selección Colombia en Barranquilla. Foto: FCF

Además, el espacio ofrece exclusivos espacios como zona de spa, masajes, barbería y peluquería; gimnasio de última tecnología y zonas húmedas; área de juegos, terraza lúdica y salas de análisis táctico y conexión directa con campos de entrenamiento, consultorios y zonas médicas especializadas.

Una de las salas del complejo donde se hospedará la Selección cuando juegue de local en Barranquilla. Foto: FCF
Una de las salas del complejo donde se hospedará la Selección cuando juegue de local en Barranquilla. Foto: FCF

¿Cuál fue el costo de la obra?

La inversión total para este ambicioso proyecto asciende a aproximadamente 37.000 millones de pesos. De este monto, cinco millones de dólares fueron aportados por la Conmebol, mientras que el resto de los fondos provino de recursos propios de la FCF.

La gestión del hotel será realizada de manera directa por la Federación, utilizando personal especializado en hotelería y turismo, siguiendo el modelo ya implementado con éxito en la sede de Bogotá.

Así es el exterior del complejo que conectará con la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Fotos: FCF
Así es el exterior del complejo que conectará con la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Fotos: FCF

Con esta obra, la Selección Colombia se pone a la altura de las grandes potencias mundiales, eliminando la necesidad de recurrir a hoteles privados externos y garantizando un entorno de máximo confort y control profesional para sus deportistas.

Siga leyendo: Fifa anunció los millonarios premios para el Mundial 2026; Colombia ya se aseguró importante cifra

Liga Betplay

