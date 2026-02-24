El Gallo Claudio y Doña Gallina, las dos aves que tienen enfrentados a los vecinos de un conjunto residencial en Envigado

Un gallo, Claudio, y una gallina, Doña Gallina, se volvieron la manzana de la discordia entre los más de 700 habitantes de un conjunto residencial de Envigado. Todo porque hay un grupo que está en contra de su presencia por las incomodidades y porque aseguran que la copropiedad no es el lugar más indicado para su presencia, mientras que otro asegura que le cambiaron la vida, para bien, a esta urbanización.
La polémica comenzó el pasado 22 de enero, cuando uno de los residentes de la urbanización Puerto Luna, en el barrio Señorial, se encontraron estas aves abandonadas y no tuvieron una mejor idea que adecuarles uno de los espacios solitarios de la unidad para ubicarlos. Por esta razón se los llevaron para los alrededores de la zona de juegos, un sitio que, según Alejandra Barrientos, una de las vecinas, es uno de los lugares menos utilizados de esta urbanización, de cuatro torres y 250 apartamentos.