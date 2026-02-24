x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El Gallo Claudio y Doña Gallina, las dos aves que tienen enfrentados a los vecinos de un conjunto residencial en Envigado

Mientras algunos residentes aseguran que los dejan al sol y al agua todo el día, además de que no dejan dormir, quienes defienden a estos animales aseguraron que les están brindando todas las condiciones para una adecuada convivencia.

  • El Doña Gallina (izq.) y El Gallo Claudio (der.) llegaron al conjunto residencial Puerto Luna, en el barrio Señorial, de Envigado, el pasado 22 de enero. Desde entonces se han presentado posiciones divididas con su presencia entre los habitantes. FOTO: CORTESÍA
    El Doña Gallina (izq.) y El Gallo Claudio (der.) llegaron al conjunto residencial Puerto Luna, en el barrio Señorial, de Envigado, el pasado 22 de enero. Desde entonces se han presentado posiciones divididas con su presencia entre los habitantes. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
bookmark

Un gallo, Claudio, y una gallina, Doña Gallina, se volvieron la manzana de la discordia entre los más de 700 habitantes de un conjunto residencial de Envigado. Todo porque hay un grupo que está en contra de su presencia por las incomodidades y porque aseguran que la copropiedad no es el lugar más indicado para su presencia, mientras que otro asegura que le cambiaron la vida, para bien, a esta urbanización.

La polémica comenzó el pasado 22 de enero, cuando uno de los residentes de la urbanización Puerto Luna, en el barrio Señorial, se encontraron estas aves abandonadas y no tuvieron una mejor idea que adecuarles uno de los espacios solitarios de la unidad para ubicarlos. Por esta razón se los llevaron para los alrededores de la zona de juegos, un sitio que, según Alejandra Barrientos, una de las vecinas, es uno de los lugares menos utilizados de esta urbanización, de cuatro torres y 250 apartamentos.

“Los ubicamos cerca de la zona de juegos porque es un sitio donde están cómodos y no los ubicamos en otro lado de la unidad porque quedaban expuestos a las zarigüeyas y unos zorros que hay cerca de la unidad”, explicó la residente.

Pero desde el primer momento comenzaron las inconformidades de algunos residentes, porque mientras estaban intentando dormir, estas aves comenzaban a cantar, como si ya hubiera salido el sol, interrumpiendo drásticamente su sueño.

Entérese: Video | ¡Como de película! Un venado cola blanca fue avistado en un municipio del Oriente antioqueño

La explicación de uno de los vecinos que están cuidando a Claudio y a Doña Gallina es que como los dejaban a la intemperie, sin un lugar a la sombra donde guardar el sueño, la luz de las lámparas los desvelaba y los ponía a cantar a deshoras.

Ante las quejas y con el fin de buscar una solución, entre los residentes a cargo de estas dos aves consiguieron una jaula, la cual adecuaron para que quedaran a oscuras cuando se ocultara el sol y las luces artificiales de la copropiedad no las afectaran.

Y esta medida habría tenido resultado en cuanto a los cantos. “Se les puso la jaula y con eso ya dejaron de cantar a las 10:00 de la noche o a la 1:00 de la mañana y uno de los inconformes, incluso, dijo que se había acabado parte del problema”, dijo la vecina Barrientos.

De hecho, dio a conocer un video, con la jaula adecuada, en la que dice un residente a cargo de estas aves: “Querida comunidad, aquí como pueden ver son las 6:00 de la tarde y ya Claudio y Doña Gallina están en su casita”.

Le podría interesar: Tigrillo lanudo fue hallado en estado crítico en un cerro tutelar de Medellín: alcalde denuncia nuevo caso de maltrato animal

Pero la inconformidad no se habría acabado del todo, puesto que a través de las redes sociales y de algunos medios informativos de la localidad hicieron pública la información con el gallo y la gallina, argumentando que estaban al sol y al agua todo el día y que solicitaban a las autoridades de protección animal.

Quienes defienden la presencia de estos animales indicaron que esto hizo que los niños se les acercaran con comida y agua para alimentarlos, lo que ha generado un entorno de unión entre la población infantil del conjunto.

“Desde que llegaron, la zona destinada para los niños se llena más porque vienen a visitarlos y a alimentarlos”, aseguró la vecina Barrientos, quien hace toda su lucha, junto con otros vecinos, para que estas aves se queden.

Ante esta polémica, la administración de Puerto Luna determinó que en la próxima asamblea de copropietarios, programada para el próximo mes, se tratará el tema sobre la permanencia o no de Claudio y Doña Gallina, donde se analizarán las posiciones tanto de la sana convivencia dentro de la urbanización como del bienestar animal.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida