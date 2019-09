La cantante Billy Eillish se presentará en Colombia

La cantante norteamericana Billy Eilish, de 17 años, se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá el 7 de junio de 2020, como parte de su gira Where do We Go.

Su tour mundial de 2020 es producido por Live Nation. Comenzará el 8 de marzo en Miami, en Florida, y estará en algunos escenarios reconocidos como el Madison Square Garden, de Nueva York.

La carrera de Eilish comenzó en 2015, para entonces ella tenía 14 años. Su hermano Finneas O’Connell le produjo a Billy una canción, Ocean Eyes, para ambientar una coreografía que iba a hacer en su escuela. Finneas le pidió a Billy, con 14 años, que la cantara. Montaron la canción en la plataforma de música independiente Soundcloud y rápidamente se volvió viral.

Ahí apareció Danny Ruckasin, quien se convirtió en su mánager y firmó un contrato con los hermanos y la disquera Interscope Records. En adelante su carrera empezó a crecer. El mes pasado, Billie Eilish obtuvo su primer #1 en las listas Billboard Hot 100 con Bad Guy, de su álbum When We All Fall Sleep Where do We Go .

Es oficialmente la primera artista nacida en el siglo XXI en lograr un álbum y un sencillo #1 en estas listas. Hasta ahora ha acumulado más de 17.000 millones de reproducciones en plataformas globales como Youtube, Spotify, Deezer.

Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 3 al 4 de octubre de 2019. A partir de las 10 a.m. del 4 de octubre se inicia la venta general a través de www.tuboleta.com (solo tarjetas de crédito), call center 5936300 en Bogotá, y en todos los puntos de venta Tu Boleta a nivel nacional.

Para obtener una lista completa de las fechas de la gira y la información de entradas, consulte el sitio oficial de la artista: www.billieeilish.com/tour