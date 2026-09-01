El Botero de Buenos Aires: escultor paisa creó un pequeño parque dedicado al maestro universal

En una esquina de la Urbanización Los Cerros, en Buenos Aires, los caminantes y conductores se encuentran con seis reproducciones de algunas de las esculturas del maestro Fernando Botero. El maestro José Hernán González Olaya tuvo la idea de ponerlas en ese sitio luego de que sus hijos le dijeran que en el colegio iban a estudiar el arte del más universal de los pintores antioqueños.

–Lo hice porque muchos muchachos no conocen el arte de Botero, no han visto sus esculturas.

–¿En serio lo cree? Están a plena vista en el centro...

–Los muchachos ya no van al centro. En la plaza Botero hay ladrones y prostitución. A muchos padres les da miedo dejar que sus hijos vayan al centro... –dice el maestro en un cuarto contiguo a su pequeño taller, en el que tiene una pintura casi terminada de un cantante de Kiss.

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El maestro José Hernán tiene 56 años, de los cuales ha dedicado tres décadas al arte. Desde pequeño se dedicó a pintar y hacer esculturas. De hecho, las paredes de su casa fueron los primeros “lienzos” donde pintó. En 1984, hizo su primer mural sobre un muro que quedó después de que demolieran una vivienda cerca de su casa.

Su formación artística comenzó con las enseñanzas de un vecino y continuó en 1992, cuando entró a Bellas Artes para estudiar pintura. Su intención era convertirse en diseñador, pero los altibajos económicos le impidieron continuar después de los primeros semestres. Después de esa etapa trabajó en la elaboración de vallas y avisos publicitarios. En esa época, las grandes piezas publicitarias se pintaban a mano y podían alcanzar dimensiones de hasta 12 metros por cuatro. José Hernán fue contratista de varias agencias de publicidad.