Débora Arango llega al corazón de Medellín con una exposición permanente en el Museo de Antioquia

Débora Arango está pintando mejor todos los años. Suena raro, sobre todo porque la artista murió hace poco más de 20 años, pero es lo que dice Camilo Castaño, curador de la exposición El mundo en primera persona que se inaugura este sábado en el Museo de Antioquia. Él lo dice porque Débora supo ver lo humano y retratarlo, por eso su obra se mantiene vigente.
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–Ella se conectó con algo tan grande y fue tan honesta en su trabajo y en su vida, que por eso, mientras la discusión sobre lo que es un ser humano exista, su obra seguirá siendo relevante. Hoy, la noción de ser humano que parecía tan clara, está siendo cuestionada por la tecnología, la Inteligencia Artificial, la guerra, las crisis, por eso la obra de Débora es absolutamente contemporánea –dice Camilo.
El mundo en primera persona, reúne 118 obras, entre pinturas, acuarelas, dibujos y cerámicas, que permiten conocer una perspectiva íntima y a veces doméstica de la maestra. Las obras, que estaban en manos de su familia, fueron entregadas al museo en comodato.
–Esos cuadros estaban colgados en mi finca. Son demasiados especiales para mí, y yo creo que para Colombia, porque hacen parte de la historia de una mujer que verdaderamente defendió los derechos de las mujeres. Ella fue una mujer atrevida, que hizo cosas que para la época fueron demasiado difíciles. Ella hizo lo que quiso, así de sencillo –cuenta Pedro Estrada Londoño, sobrino de Débora.