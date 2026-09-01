Frenan llegada del exsenador Inti Asprilla a notaría que le había “regalado” Petro

El exsenador de la Alianza Verde Inti Asprilla se quedó sin la notaría que le había dejado el expresidente Gustavo Petro antes de su salida. Asprilla fue uno de los verdes más cercanos al expresidente durante su gobierno, por lo que este lo dejó como notario interino en Soacha, Cundinamarca.
Esto se dio tras la vacancia absoluta del cargo por el retiro forzoso del notario titular de la Notaría Segunda del Círculo Notarial de ese municipio, Ricardo Correa Cubillos.
La interinidad se da porque, en teoría, las notarías se entregan por concurso de méritos. Pero, ante la ausencia de listas vigentes de elegibles, un gobierno puede entregarlas bajo esa figura, que permite maniobrar para elegirlas a dedo como en el caso de Asprilla.
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