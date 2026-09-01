Frenan llegada del exsenador Inti Asprilla a notaría que le había “regalado” Petro

El exsenador de la Alianza Verde Inti Asprilla se quedó sin la notaría que le había dejado el expresidente Gustavo Petro antes de su salida. Asprilla fue uno de los verdes más cercanos al expresidente durante su gobierno, por lo que este lo dejó como notario interino en Soacha, Cundinamarca. Esto se dio tras la vacancia absoluta del cargo por el retiro forzoso del notario titular de la Notaría Segunda del Círculo Notarial de ese municipio, Ricardo Correa Cubillos. La interinidad se da porque, en teoría, las notarías se entregan por concurso de méritos. Pero, ante la ausencia de listas vigentes de elegibles, un gobierno puede entregarlas bajo esa figura, que permite maniobrar para elegirlas a dedo como en el caso de Asprilla. Le puede interesar: Petro nombró a Inti Asprilla como notario interino a un día de dejar la Presidencia

Así se frenó el nombramiento de Inti Asprilla

La decisión de suspender la designación fue tomada por la Gobernación de Cundinamarca, en respuesta a una solicitud del Ministerio de Justicia. Con ella, se suspendió temporalmente el proceso de posesión en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Soacha. La respuesta del gobernador Jorge Emilio Rey, cuyo círculo apoyó al hoy presidente Abelardo de la Espriella en las elecciones, fue revelada por el medio Valora Analitik. Allí reitera que el trámite se mantiene suspendido hasta nuevo aviso. Esto, “atendiendo la necesidad de garantizar la legalidad, seguridad jurídica y adecuado ejercicio jurídico de la función notarial, esta Gobernación mantendrá en suspenso el trámite de posesión”, hasta que el Ministerio o las autoridades “adelanten las verificaciones correspondientes”. Es decir, el tema no se ha caído. Ahora bien, sigue que se corrobore la legalidad del nombramiento, que se demerite el acto administrativo con el que el expresidente lo designó o que se revoque.

¿Qué hay detrás de la repartición de notarías a final del gobierno Petro?

La designación de Asprilla ha sido polémica desde que se hizo el 6 de agosto, a pocas horas de que se terminara el gobierno de Petro. Además, hizo parte de una repartición de notarías que incluyó por lo menos diez decretos, en los que se creó hasta una notaría nueva. Las notarías son cargos altamente apetecidos por los altos ingresos y la estabilidad laboral que ofrecen. De hecho, ha sido recurrente que otros gobiernos salientes repartan cargos de estos antes de irse. Tal como ya lo había denunciado este diario —y como sucedió con Inti Asprilla— la mayor parte de dichas designaciones se estructuraron bajo la figura de interinidad, dado que un listado de 2016 que tenía a otros elegibles ya habría caducado en 2018.

Otras designaciones de notarios

En Bogotá, el abogado José Gregorio Beltrán Pérez fue designado para la Notaría 61, ocupando la vacante que dejó Pablo Méndez Barajas. Adicionalmente, se oficializó el retiro de Oscar Fernando Martínez Bustamante de la Notaría 26, cuyo cargo iba hasta la posesión de su reemplazo. Jorge Armando Ruiz Viveros asumirá la Notaría 20, mientras que José Faiber León Bermúdez fue nombrado en la Notaría 14 tras el retiro forzoso de la anterior titular. Entérese: “Feria” de notarías de Petro antes de irse: designó a excongresista petrista, a un abogado cuestionado y hasta creó una nueva en Antioquia Otra de las ciudades con nuevos nombramientos de notarios, a pocos días de Petro dejar el poder, es Barranquilla. La capital del Atlántico fue la ciudad con mayor movimiento, con tres designaciones en interinidad. Pedro Jaime Julio Beltrán llega a la Notaría 2 , Juan David Ortega Jiménez a la Notaría 12 y Yoel David Elguedo Jiménez a la Notaría 7. En Medellín fue nombrada Karyme Adrana Cotes Martínez, otra congresista del periodo 2022-2026 aliada de Petro, para dirigir la Notaría 6 de la capital antioqueña. En Chía, uno de los municipios cercanos a Bogotá, Jhon Jairo Cortes Gómez fue designado como notario en interinidad para la Notaría 2. Bloque de preguntas y respuestas