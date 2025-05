Brian Puerta, de mecánico de aviones a ser la nueva cara de la música popular

Lo de Brian Puerta parece un disparate: pasó de ser mecánico de aviones a cantante, pero el dice que fue cosa de Dios, porque él ha cantando desde chiquito, desde que lo disfrazaron de Mariachi y terminó cantando en las fiestas de su pueblo, Segovia. Pero nunca pensó que la música podía ser un trabajo, entonces estudió para ser Técnico Aeronáutico por sugerencia de una prima suya, que era auxiliar de vuelo. Le puede interesar: Grupo Niche celebra su cumpleaños 45 con concierto en Medellín Dios apareció en pandemia, cuando Brian se quedó sin trabajar –salió a una licencia no remunerada– y empezó a hacer lo que podía, entre eso, empezó a cantar, a hacer videos y subirlos redes, hasta que lo empezaron a llamar para hacer shows privados, y así, entre un show y otro, terminó firmando con la Industria Inc, con quienes acaba de lanzar su primer álbum, El primero, un disco de covers, donde otros géneros se funden con la música popular. Una buena apuesta para ir abriéndose espacio en un género tan prometedor, con un mercado enorme. Porque la música popular colombiana va siguiendo los pasos de la regional mexicano, una de las música de mayor expansión en el mundo según Spotify. “Entre 2018 y 2023, las reproducciones de este género en la plataforma aumentaron más de un 440% a nivel mundial, y solo el año pasado, el crecimiento fue del 55%”, dice un comunicado de Spotify, publicado en mayo del año pasado. Los países de América Latina que más escuchan esta música son Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Perú, El Salvador, Costa Rica, Ecuador. Honduras y Paraguay. Por su parte, un informe de Luminate de 2023, señaló que la música regional mexicana creció un 60% en Estados Unidos, lo que representa 21.9 mil millones de reproducciones de audio bajo demanda. Para saber más de Brian Puerta y todo lo que está por venir, EL COLOMBIANO habló con él.

¿Dónde nace su interés por la música?

“Desde muy niño. El primer encuentro que tuve con la música fue en una fiesta de disfraces que me vistieron de mariachi y me le escapé a mis papás para montarme en una tarima allá en el pueblo y resulté cantando La de la Mochila Azul, una de las canciones favoritas de mis papás. De ahí nos fuimos yendo”.

Quedó con ganas de seguir cantando...

“Sí, siempre buscando la manera de conectar con la música, estuve en escuelas de música, en bandas. Me interesaba mucho la percusión, el canto aunque no tenía clases de canto, pero sí participaba en actos cívicos, en las fiestas de pueblo y en muchos eventos de allá de Segovia para demostrar como el talento. Por muchos años yo no lo vi como una carrera, de hecho yo soy técnico aeronáutico. La música no era una prioridad hasta ahorita en pandemia que empezamos a tomarlo más serio, más profesional, con más cariño y decir que ese era el camino definitivamente. Yo siento que Dios fue el que me puso ahí y me dijo no, es que vos tenés que cantar”.

¿Qué pasó en pandemia?

“En ese momento yo trabajaba en Avianca y salimos a unas licencias no remuneradas y yo llevaba como seis meses de sin trabajo entonces me desesperé mucho, intenté por muchos lados mientras volvía a la aviación. Fui conductor, aprendí a motilar y empecé a cantar a hacer videítos para subirlos a redes sociales y en una de esas un amigo me posteó y dijo que yo tenía mucho talento y empezó a seguirme un montón de gente que yo ni siquiera me lo esperaba. Yo tenía como 300 seguidores y me subieron otros 300 y la gente empezó a preguntarme que si yo cantaba, que si yo hacía shows privados y eso. Y yo nunca había hecho un show privado, pero lo hice. Le metí la ficha a la cosa y empecé con un baflesito a cantar por 50, por 100 mil, por 150 mil, y de un show me salía otro, y luego otro y cuando menos pensé ya era cantante”.

¿Qué cantaba?

“Pura música popular, Darío Gómez, El Charrito, Luis Alberto, El Andariego, Grupo Firme... así fuimos sumando y con eso teníamos un repertorio como de dos horas”.

Ahora firmó con la Industria Inc, ¿cómo se siente?

“Muy bacano. Yo no me lo esperaba, o por lo menos no me lo esperaba tan rápido. Porque cuando empezamos en la música, obviamente le metimos mucha seriedad y queríamos ser firmados por un equipo grande y tener la oportunidad de demostrar y de destacar en Colombia y en el mundo, pero cuando pasó esto fue literalmente sorpresivo y lo estamos disfrutándolo y sacándolo adelante. Yo sigo en shock, como soñando, pero muy feliz”.

Acaba de lazar su primer disco, El primero, una propuesta bien interesante porque son puros covers, pero trae a la música popular canciones de otros géneros ¿por qué?

“Nos pusimos de loquitos en el estudio, queríamos explorar muchas cosas, en parte era como reflejar que el primer álbum era inspiración de la música con la que crecimos y con la que aprendimos a cantar.. Queríamos que tuviera de todos los gustos desde reguetón hasta popular, obviamente poniéndole como un sellito que identificara que era que éramos nosotros”.

Ahora qué viene, ¿cómo se está imaginando el segundo?

“Lo que se viene es música propia. Empezamos con los covers, obviamente por lo que dijimos ahorita, pero ya de aquí para allá, la idea es que se escuche mi música, que escuchen mis letras, mi sentir y el sentir de muchos amigos y colegas que están ahí al lado de uno en la composición y en la producción de los temas”.

La música popular va siguiendo los pasos del regional mexicano, que tiene un mercado enorme, pero la música de aquí toca temas a veces muy distintos. Acá todo es como muy romántico y allá hablan más de la violencia y el narco, ¿qué propuesta trae usted?