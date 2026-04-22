La iniciativa “Caminá pa’l centro” cumple 10 años y así lo van a celebrar

Caminá pa’l centro comenzó en una conversación. Fueron varias personas e instituciones que por allá en 2014 y 2015 y motivados por la Universidad de Antioquia empezaron a hablar de todo lo que pasaba en el centro de Medellín. “La presencia histórica de la Universidad de Antioquia en el centro, y su época de oro con los martes del Paraninfo, fue algo que marcó un movimiento cultural y todo eso motivó a la rectoría y vicerrectoría general para que conversáramos entre varias instituciones para saber qué hacer”, detalla Gisela Posada, líder el programa Cultura Centro de la UdeA e integrante de la secretaría técnica de Caminá pa’l centro. Puede leer: Más de 800 artistas bailarán esta semana en las calles, estaciones y casas de la cultura de Medellín El 22 de abril de 2016, Día de la Tierra, fue el día propicio para el comienzo de esta iniciativa, la unión de una agenda colaborativa y la primera edición de Caminá pa’l centro. “Esto tuvo participación del sector público, privado, organizaciones civiles, sociedades de toda índole y ciudadanos de a pie”, cuenta Gisela.

En ese momento hubo un gran protagonismo del Teatro Pablo Tobón Uribe, Comfama, UdeA, Bellas Artes, el Banco de la República, el Teatro Ateneo Porficio Barba Jacob, Corpocentro, “era como una cofradía de lo que podemos llamar fundadores y arranca esto con toda esa energía y se van dando unas versiones permanentes en estos 10 años”. En 2017 la UdeA propone, en el marco de todas esas conversaciones, un documento que se llama Pacto de voluntades, “una prosa de tres páginas, muy fraterna, en la que hablamos de trabajar juntos, por un Centro histórico (...) Por el espacio como tal de la ciudad que es el centro, centro que debería dignificar los atributos del espacio de la democracia, del caminar, de la peatonalización, la iluminación y la cultura y por eso este documento fue firmado por 22 instituciones en el Parque de Bolivar liderados por la alcaldía, en ese momento estaba Federico Gutiérrez como alcalde y hace la primera rúbrica, pero también firman ProAntioquia, Argos, Comfama, Banco de la República, UdeA, Bellas Artes, Corpocentro, Casa Centro Cultural, Ateneo, fueron 22 en total”, detalla Gisela. Puede leer: Imagineros: la sala de Manrique que entrega el 80% de su taquilla a los artistas emergentes A la fecha y tras 10 años de trabajo, ya son más de 53 entidades las que han trabajado en conjunto por esa transformación social del centro desde la cultura y esta efeméride recuerda el camino recorrido de 22 ediciones de Caminá pa’l Centro. Se han realizado cerca de 2.100 eventos con más de 52.000 asistentes y 17 barrios activados de la Comuna 10, La Candelaria.

La celebración de este 22 de abril

Este miércoles 22 de abril, desde las 3:00 de la tarde, habrá de todo en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Se destacan las conversaciones sobre el centro y una cartografía del mismo que programó el Museo de Antioquia desde esa hora. En cuanto a música habrá de 3:00 a 3:30 un concierto al aire libre con Entorno Sintético que presenta Arquitectura del Ruido, organizado por la Fundación Universitaria Bellas Artes, “donde la vibración, la distorsión y la frecuencia se transforman en materia viva. No es un espectáculo convencional: es una construcción sonora a gran escala, una intervención que dialoga con el concreto, el tráfico, las voces y la energía urbana”, explican. Pero además habrá tango con la Red de Músicas de Medellín y la Cámara de Comercio de 3:45 a 4:15 y un concierto con bandoneón, piano y cuerdas. La estudiantina carranguera se presentará a las 4:30 p.m. en un show organizado por Bienestar Universitario UdeA y el programa Cultura Centro UdeA. La programación irá hasta las 9:00 de la noche –también habrá un mercado gastronómico– y podrá encontrarla completa en las redes sociales de Caminá pa’l centro.

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