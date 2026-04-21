x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Más de 800 artistas bailarán esta semana en las calles, estaciones y casas de la cultura de Medellín

Medellín Sí Danza es el evento cultural con el que anualmente se celebra el Día Internacional de la Danza. Habrán diez días de programación continúa y las actividades como talleres, shows de baile y cursos serán gratuitos.

  • Medellín Sí Danza tendrá actividades en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. FOTO: Camilo Suárez.
    Medellín Sí Danza tendrá actividades en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. FOTO: Camilo Suárez.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Durante diez días en Medellín se celebrará el Día Internacional de la Danza, que se conmemora el 29 de abril de cada año. Sin embargo, en la ciudad comenzarán a bailar desde el 24 hasta el 30 de abril en Medellín Sí Danza, el evento organizado por la Alcaldía de Medellín.

En esta nueva edición, además de shows y talleres de baile, habrán homenajes a las grandes maestras de la danza colombiana.

Lea: Día internacional de la danza 2026: estos son los eventos culturales a nivel nacional impulsados por MinCultura

Más de 800 artistas locales, nacionales e internacionales se presentarán en teatros, centros culturales y bibliotecas. También danzarán en algunos de los sitios públicos más concurridos de la capital antioqueña, como algunas de las estaciones del Metro.

Esta oferta refleja el compromiso con los procesos artísticos y culturales que involucran a los ciudadanos en cada territorio. No solo promovemos entretenimiento, sino también una transformación social que visibiliza las expresiones y los ritmos que conviven en Medellín”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

En los últimos años, Medellín Sí Danza se ha convertido en la celebración anual de esta expresión artística. Una de las novedades de 2026 es que habrán actividades en las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad.

En total, 102 grupos conformados por 804 bailarines participarán en este evento que, a su vez, reunirá diversos ritmos como la salsa, el porro, el tango y la urbana.

Los eventos para celebrar el Día Internacional de la Danza en Medellín

La programación comenzará el 24 de abril con el Taller de ritmos latinos dictado a las 05:00 de la tarde en la Casa de Cultura Los Alcázares, en San Javier. Ese mismo día se llevará a cabo el primer corredor artístico en una de las zonas más concurridas de Medellín: a partir de las 06:00 de la tarde iniciará el show en la 70.

Esos mismos corredores se realizarán el 29 de abril en la estación San Antonio, a las 08:00 de la mañana, y en Aguacatala será el 30 de abril a las 04:00 de la tarde.

Una de las actividades centrales será el homenaje que se le rendirá a la maestra Delia Zapata Olivella, una de las bailarinas, investigadora y promotora del folclor colombiano más importantes de la historia cultural del país.

Este evento se hace en el marco de la decisión del Ministerio de las Culturas de declarar el 2026 como el “Año del Centenario de Delia Zapata Olivella”. Al igual que el que se llevará a cabo el 30 de abril en el Palacio de la Cultura, durante todo el año habrá programación en diferentes ciudades para visibilizar el legado de la maestra.

Le puede interesar: Una de las salas del Centro Nacional de Artes, en Bogotá, ahora lleva el nombre de Teresita Gómez

Por otra parte, la Maratón Medellín Sí Danza es uno de los espacios más esperados año a año por artistas y espectadores. Durante tres horas bailarán compañías locales profesionales en el Teatro Pablo Tobón Uribe el próximo 2 de mayo.

Esta se repetirá al día siguiente cuando sea el turno de escuelas de danza y grupos de aficionados de subir al escenario del teatro ubicado en el Centro.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos