Carcosa o la persistencia del miedo: 140 años de una idea literaria que revive en la era digital

El otoño de 1886 llegó con señales extrañas a la costa oeste de Estados Unidos, especialmente California. Registros históricos señalan que las aves migraron antes de lo habitual. Los castores acumularon madera con una urgencia que los granjeros no recordaban haber visto y el ganado creció un pelaje más grueso y oscuro que de costumbre.
Quienes conocían el campo sabrían leer esas señales, el invierno que se aproximaba iba a ser distinto. Semanas después, lo confirmaría un hecho aún sin precedentes cuando el 5 de febrero de 1887 cayeron 3,7 pulgadas de nieve en el centro de San Francisco, un récord histórico que la ciudad nunca ha vuelto a superar, según reportes climatológicos citados por Weather Underground.