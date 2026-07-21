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Crece la preocupación por robos en viviendas: estas son las claves para contratar servicio doméstico seguro

Expertos advierten que la contratación informal de personal doméstico puede convertirse en un punto vulnerable para conjuntos y edificios, por lo que recomiendan fortalecer procesos de verificación y trazabilidad.

  • La validación de identidad y antecedentes de quienes ingresan a los hogares es una de las medidas recomendadas para fortalecer la seguridad residencial. Foto: Limpiafy.
    La validación de identidad y antecedentes de quienes ingresan a los hogares es una de las medidas recomendadas para fortalecer la seguridad residencial. Foto: Limpiafy.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Los robos en conjuntos residenciales y edificios se han convertido en una de las principales preocupaciones para los habitantes de Antioquia. En municipios del área metropolitana y otras zonas del departamento, las autoridades y administradores de propiedad horizontal han identificado nuevas modalidades de ingreso utilizadas por delincuentes, entre ellas la suplantación de identidad y el aprovechamiento de fallas en los protocolos de acceso.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, durante el primer semestre de 2026 se registraron 10.398 casos de hurto a residencias en Colombia, de los cuales 410 ocurrieron en Antioquia.

Entre las modalidades reportadas están los robos mediante engaños, el uso de llaves, la suplantación de autoridades y los casos relacionados con personas que ingresan a viviendas para prestar servicios domésticos. Aunque estos hechos corresponden a casos particulares y no representan a la mayoría de trabajadores del sector, han puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los procesos de contratación.

Lea aquí: Todos los días, los delincuentes se meten a robar en promedio cuatro casas y apartamentos de Medellín

Mariano Ortega, CEO de Limpiafy, explicó que uno de los principales riesgos está en la informalidad con la que muchas familias contratan estos servicios.

“La contratación informal representa uno de los principales puntos ciegos para la seguridad de la propiedad horizontal, porque cuando una persona ingresa a un hogar sin un proceso de validación adecuado, el riesgo no recae únicamente sobre esa familia, sino sobre toda la comunidad residencial”, afirmó.

Según el directivo, contratar únicamente por recomendación de conocidos, no verificar antecedentes, no confirmar referencias laborales o permitir ingresos sin registros previos puede aumentar la exposición de los hogares.

Por esta razón, empresas del sector recomiendan avanzar hacia modelos de formalización que permitan identificar plenamente a quienes ingresan a viviendas y conjuntos residenciales. Entre las medidas están la verificación de identidad, revisión documental, validación de referencias laborales y personales, entrevistas, evaluación de experiencia y consultas mediante herramientas tecnológicas.

Conozca: La nueva tecnología que ayudaría a mejorar la seguridad en los conjuntos residenciales del país

Además, se recomienda fortalecer los protocolos internos de las copropiedades con controles de acceso, actualización de cámaras de seguridad, comunicación entre residentes, administraciones y empresas de vigilancia.

“La confianza sigue siendo importante, pero debe estar respaldada por procesos. Cuando existe identidad validada, referencias verificadas y trazabilidad del servicio, las familias cuentan con mayores garantías”, señaló Ortega.

La formalización también representa beneficios para las trabajadoras del servicio doméstico, al brindarles condiciones laborales más claras, acompañamiento y mayor reconocimiento profesional.

Para los expertos, la seguridad residencial no depende únicamente de vigilancia o tecnología, sino de crear procesos que permitan saber quién entra a los hogares, bajo qué condiciones y con qué respaldo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos robos a residencias se registraron en Antioquia en 2026?
Durante el primer semestre de 2026 se reportaron 410 casos de hurto a residencias en Antioquia, según cifras de la Policía Nacional.
¿Por qué recomiendan formalizar el servicio doméstico?
Porque permite verificar la identidad, antecedentes y referencias de las personas que ingresan a viviendas, reduciendo riesgos para familias y conjuntos residenciales.
¿La mayoría de robos son cometidos por trabajadores domésticos?
No. Los casos relacionados con personas que prestan servicios domésticos corresponden a situaciones particulares y no representan al conjunto de trabajadores del sector.
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