Él es Nicolás Barguil, el nuevo presidente de la Cámara: su trayectoria en el sector gremial y en la política

La elección del presidente de la Cámara de Representantes fue casi unánime, a diferencia de la del Senado. Así fue como Nicolás Barguil obtuvo 180 votos y se quedó con este cargo en el Congreso de la República. Pero, ¿quién es él?
Nació el 2 de febrero de 1984 en Montería, Córdoba. Es profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Antes de su llegada al Congreso, Barguil construyó su trayectoria profesional en el sector privado. Durante más de 14 años trabajó en el sector agroindustrial, donde ocupó cargos como gerente general, asesor y consultor en distintas empresas.
Ejerció también como representante gremial ante la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce) y la Confederación Nacional de Algodoneros, experiencia sectorial que luego trasladó a su labor legislativa.