Más allá de esta postura, el arqueólogo Juan Pablo Díez señala que la casa perteneció, coincidencialmente, a una familia de apellido Ángel, que no tenía relación con Manuel Uribe. “Este terreno sí hacía parte de la hacienda de él”, añade, al señalar que la casa data más o menos del año 1870, mientras que el médico y escritor nació en 1822.

“Durante la construcción del tramo de Metroplús se hizo un hallazgo arqueológico en este sector, que está compuesto por dos momentos: en el subsuelo hay evidencias del periodo prehispánico o indígena, de 2.000 años de antigüedad, constituidas con fragmentos de cerámica y algunas herramientas de piedra, y en el nivel de superficie están las ruinas de una casa en tapia, que no estaba declarada como ‘Bien de interés cultural’, pero que desde el concepto de arqueología se definió que sí tenía un valor histórico”, dice el arqueólogo Juan Pablo Díez, que está al frente de las obras en Casa Ángel, espacio que él define como “museografía in situ”.

En este lote de 100 metros cuadrados no solo se expondrán los hallazgos arqueológicos encontrados en la construcción del tramo 2A de Metroplús, “con el fin de resguardar la historia, la memoria y la cultura material del municipio”, sino que se está reconstruyendo arqueológicamente (cimentaciones y piso) una casa antigua que data de 1870.

Sobre este espacio estaba la casa que data del año 1870, que tuvo que deconstruida, porque por su estado y conservación no podía conservarse. FOTO Cortesía.

“Las condiciones de estabilidad y conservación no permitía mantener esos muros originales, por eso se hizo la deconstrucción. La casa no se demolió con maquinaria, sino que se hizo de manera manual”.

A la pregunta sobre si la casa tenía ese valor, por qué se demolió en las obras de Metroplús, el experto responde que por su antigüedad y estado de conservación no se podía dejar en pie, además de de que no tenía el carácter de ‘Bien de interés histórico y arqueológico ’ . A este concepto se suma el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa.

Otros elementos hallados en el subsuelo (básicamente fragmentos de cerámica y herramientas de piedra) , no solo en la zona, sino en todo el corredor de Metroplús, están expuestos en el Museo de Arqueología de Envigado, ubicado en el Parque Débora Arango.

De la casa hay fragmentos de loza y elementos metálicos, entre ellos una moneda de 5 pesos de 1919. “Incluso hay una base de una loza, de una marca suiza, lo que indica que allí vivían personas con poder adquisitivo importante”, dice el arqueólogo.

Casa Ángel quedará integrada a todo un corredor cultura y de museos en Envigado, sobre las carreras 43 A y 43, que incluyen la Casa Museo Otraparte y la Casa Museo Débora Arango.

Más allá de que si Uribe Ángel nació o no en esa casa, lo relevante es la reconstrucción parcial de esta vivienda de 1870 para entender cómo eran los procesos constructivos y rescatar y reconocer la historia envigadeña a través de una de las primera viviendas que se levantó en la tierra de Fernando González, Débora Arango y el médico Uribe Ángel.

RADIOGRAFÍA

Temas pendientes en Envigado

El Alcalde Espinosa que en su administración quedan pendientes dos temas en materia de Cultura, ambos por los procesos “extremadamente lentos en Mincultura”.

El primero es un muro que hay que arreglar en Casa Blanca, la casa museo de Débora Arango, “que no puedo tocar hasta que me den la autorización de Mincultura, estamos esperando que nos den vía libre, tenemos los recursos económicos en caja, pero no podemos ejecutar hasta que ellos autoricen”.

El otro es la escuela Fernando González . “Hemos querido arreglar la fachada, el techo, las canoas, cableado eléctrico y otros temas adicionales, pero no nos han dado la autorización”.

“Caso contrario sucedió con la Casa de la Cultura que es un bien municipal y nosotros la pudimos intervenir, así como Otraparte, la Casa Museo Fernando González, donde estamos trabajando en ventanería, puertas y techos”.

PARA SABER MÁS

La importancia de Manuel Uribe Ángel

El historiador Carlos Gaviria define a Manuel Uribe Ángel como el hombre más importante del siglo XIX en Colombia, del que enumera fue médico, geógrafo, historiador, político, literato, escritor, viajero. “Y lo mejor: buena persona, fue un hombre que siempre priorizó el servicio por demás por encima de sus intereses”.

Dice que fue pionero en el tema de salud pública y fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

En 1877 fue diputado durante la Asamblea Constituyente, de la que fue su presidente, y el 10 de abril de ese año fue elegido presidente del Estado Soberano de Antioquia, uno de los que constituían los Estados Unidos de Colombia.

Además del barrio, el hospital y el colegio Manuel Uribe Ángel, la antigua estación del Ferrocarril, ubicada donde hoy está la avenida Las Vegas, en el puente de Peldar, también llevaba su nombre.