Una batalla tras otra obtuvo seis premios Oscar mientras Timothée Chalamet se fue con las manos vacías

Una batalla tras otra, la épica parte comedia - parte drama de Paul Thomas Anderson se alzó este domingo con el Óscar a la mejor película, la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood. Siga leyendo: El blanco y negro y los tonos primaverales se impusieron en la alfombra roja de los Óscar La cinta que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo derrotó a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores y Sueños de trenes. La cinta, protagonizada por Leonardio DiCarpio e inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura, en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes. Su principal contrincante de la noche y de la temporada, Pecadores, el horror vampírico con el que el director Ryan Coogler abordó el racismo que marcó al sur de Estados Unidos en los años 1930, solo capitalizó cuatro de las 16 nominaciones que la tenían como gran favorita de la ceremonia.

Más premios

Paul Thomas Anderson se llevó además el Óscar a mejor director por Una batalla tras otra, en la 98ª edición de los Premios de la Academia, la mayor fiesta de Hollywood. “Ustedes lo hacen a uno trabajar muy duro para conseguir uno de estos”, bromeó Anderson al recibir la estatuilla a mejor director. “Escribí esta película para disculparme con mis hijos por el desastre que dejamos en este mundo que les estamos heredando”, comentó más temprano cuando subió a recibir su primer Óscar, como guionista. Jessie Buckley ganó el Óscar a mejor actriz por su interpretación de una madre en duelo en Hamnet, el drama sobre la vida familiar de William Shakespeare dirigido por Chloé Zhao. A su vez, Michael B. Jordan se recibió el Óscar a mejor actor gracias a su papel doble en el horror vampírico Pecadores o Sinners, en inglés. Lea aquí: Póngase al día con los Óscar: estas son las mejores películas de los últimos veinte años El drama familiar noruego Valor Sentimental, una historia agridulce sobre un padre ausente y envejecido que busca el perdón de sus hijas, ganó este domingo el Óscar a la mejor película internacional.

Sean Penn consiguió el Óscar al mejor actor de reparto por interpretar a un rígido militar en la película de Paul Thomas Anderson. Al final de la ceremonia, la película de Anderson obtuvo seis premios, Pecadores, 4; Frankenstein, 3; Deamon Hunters, 2. Weapons, F1, Valor Sentimental y Hamnet obtuvieron una estatuilla cada una. Marty Supreme, la cinta de Timothée Chalamet no ganó ni un solo Óscar en medio de la gala hubo actuaciones de ópera y ballet, que hicieron referencia de manera jocosa a su comentario despectivo hacia estas artes.

Paul Thomas Anderson, el ecléctico cineasta aclamado por la crítica

El primer Óscar, después de tantos años, llegó por fin a las manos de Paul Thomas Anderson que ha sido a menudo un observador externo en su ecléctica carrera cinematográfica, en la que ha empujado los límites. Pero este domingo recibió el máximo reconocimiento de la industria: el Óscar a mejor director por Una batalla tras otra, además del de Mejor guión adaptado y el de Mejor película. Una noche redonda para el director nacido en el vecindario angelino de Studio City en 1970. PTA como le dicen muchos, ha sido aclamado por la crítica desde hace mucho y ha coleccionado nominaciones de la Academia por “Boogie Nights: Juegos de placer” o su reciente “Licorice Pizza”. Pero “Una batalla tras otra”, con un elenco fantástico de estrellas como Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro y Teyana Taylor, se probó imparable en esta temporada de premios. Puede leer la crítica de Samuel Castro: No es momento de cuidarse: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson “Esto es un maravilloso regalo”, dijo un emocionado Anderson, quien más temprano logró el primer Óscar de su carrera en la categoría de mejor guion adaptado. Con Una batalla tras otra, que sigue a un exrevolucionario desgastado en años de alcohol y marihuana que intenta volver al ruedo para rescatar a su hija, el director de 55 años derrotó a Chloé Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Joachim Trier (Sentimental Value) y Ryan Coogler (Pecadores). Anderson ganó además un BAFTA, un Premio de la Crítica, un Globo de Oro y una estatuilla del Sindicato de Directores de Estados Unidos en el camino a los Óscar.

Todos los ganadores