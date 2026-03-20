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Murió Chuck Norris, leyenda del cine y de las artes marciales, a los 86 años: ¿de qué falleció?

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte del actor estadounidense Chuck Norris, ícono del cine de acción y la televisión. Su fallecimiento se conoció este viernes, luego de haber sido hospitalizado por un grave accidente en Hawái.

  • Chuck Norris hizo parte de películas como The Delta Force y Missing in Action. FOTO: Tomada de redes sociales
    Chuck Norris hizo parte de películas como The Delta Force y Missing in Action. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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El actor estadounidense Chuck Norris falleció este viernes, luego de que se conociera que estaba hospitalizado debido a un grave accidente que sufrió en Hawái.

Contexto: Chuck Norris, leyenda del cine, fue hospitalizado de urgencia en Hawái

Su familia confirmó la muerte del también campeón mundial de karate por medio de una publicación de Instagram. “Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer [jueves] por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, escribieron.

El mensaje también agradece las oraciones y los mensajes de recuperación que enviaron sus fanáticos cuando se conoció que Norris había sido hospitalizado esta semana. Asimismo, sus familiares hicieron referencia a su larga trayectoria actoral y deportiva: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en tantas vidas”.

El portal especializado en noticias TMZ fue el que reveló que Norris había sido internado a causa de un accidente que sufrió en Hawái, aunque no se dieron a conocer los detalles del suceso. Hace una semana, el 10 de marzo, el actor compartió en su cuenta de Instagram un video por su cumpleaños número 86, en el que aparece boxeando. “Yo no envejezco, yo subo de nivel”, dijo en la grabación.

¿Quién fue Chuck Norris?

Nacido el 10 de marzo de 1940, Norris es uno de los rostros más conocidos del género de acción en Hollywood y del mundo de las artes marciales. Fue en los cincuenta, cuando se unió a la Fuerza Aérea y fue enviado a Corea del Sur, que Carlos Ray Norris –su verdadero nombre– comenzó a ser llamado “Chuck” y aprendió artes marciales.

Cuando regresó a su país, siguió practicando estas disciplinas y, en los setenta, alcanzó la fama gracias a su aparición en diversas películas de acción como Missing in Action y Delta Force. Después, en los noventa, pasó a la televisión e interpretó su papel más recordado en la serie Walker, Texas Ranger, donde dio vida al ranger Cordell Walker, un veterano de la policía que luchaba contra el crimen en Dallas entre 1993 y 2001.

En las últimas décadas, Norris se mantuvo alejado del cine y la televisión. En 2017, los rumores sobre su estado de salud crecieron debido a que sufrió dos infartos, de los que logró recuperarse.

A pesar de que su carrera como actor estaba en pausa, Chuck continuaba teniendo relevancia en redes sociales gracias a los cientos de memes que se han hecho virales con sus fotos más icónicas.

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