El diablo viste a la moda 2 ya tiene nuevo tráiler: Miranda Priestly y Andy Sachs regresan al mundo de la moda

Veinte años después del estreno de su primera parte, El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada es su título original en inglés) regresará a las salas de cine. Este miércoles, 20th Century Studios dio a conocer el primer tráiler de una de las secuelas más esperadas de los últimos años. Lea: Llega a Netflix Frankenstein, la película que Guillermo del Toro quiso hacer toda su vida En la grabación de 52 segundos aparece Miranda Priestley, personaje al que le da vida la ganadora del Óscar Meryl Streep, uno de los pesos pesados de la industria editorial de la moda. De entrada, hay varios guiños a los seguidores de la cinta: el primero es la canción Vogue de Madonna, la cual sonó en la primera película, y el primer plano a los icónicos tacones de la editora. Acto seguido se puede ver como Miranda ingresa a un ascensor y, tras de ella, entra la actriz Anne Hathaway, quien interpreta a Andy Sachs, su exasistente. El único intercambio entre ellas es cuando esta última le dice a su exjefa: “¡Miranda!”, y esta responde: “Ya era hora”.

Además de haber sido compartido en el canal oficial de YouTube de la casa productora, el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2 fue compartido por Hathaway, también ganadora del Óscar y recordada por películas como El diario de la princesa y Los miserables, en su cuenta de Instagram. La actriz, que tiene más de 39 millones de seguidores en esa red social, compartió el video con el mensaje: “Hoy es el cumpleaños de todos”, en alusión al suyo, pues este 12 de noviembre celebra 43 años.

¿Qué se sabe de El diablo viste a la moda 2?