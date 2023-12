Le puede interesar: Los editores de Roald Dahl en español no modificarán sus libros

“Cuando conocemos a Willy Wonka en la película, no se ha convertido aún en el personaje con el que muchos de nosotros crecimos”, explica su director Paul King, quien a su vez es el guionista de la cinta, que se estrena este jueves 7 de diciembre en las salas de cine del país.

Hay algo que quieren dejar en claro desde la dirección y producción de la película Wonka : que no es la misma historia que ya se ha visto en años anteriores.

Timothée Chalamet, de 27 años, cuenta en esta entrevista cedida por Warner Bros. para EL COLOMBIANO, los detalles de esta producción que protagoniza.

¿Qué pensó cuando leyó por primera vez el guión de Wonka?

“Lo primero fue emocionarme con esta historia de origen, Un Willy Wonka esté lleno de esperanza y alegría. No tenía la música de A Hatful of Dreams, el número de apertura, pero solo vi la letra, donde Willy pierde soberanos el día que llega a esta nueva ciudad, pero concluye cada pensamiento con: ‘Tengo soberanos menguantes, pero un sombrero lleno de sueños’. E inmediatamente tienes una idea de la actitud implacable, optimista y esperanzadora del personaje, que no dejará que nada lo deprima. Algo realmente inteligente para contar, el origen, la historia del Willy Wonka que conocemos por las películas anteriores”.

Antes de esta película, ¿qué significaba Willy Wonka para usted?

“Willy Wonka significaba magia y fantasía, conquista y realismo mágico a partes iguales, por mucho que fuera voluble y enigmático. Y creo que en esta versión tiene más esperanzas y comienza siendo ingenuo, ambicioso y juguetón”.

¿Cómo fueron esos primeros encuentros con el director Paul King?

“Paul y yo nos conocimos hace un par de años por un proyecto diferente que nunca sucedió, pero no tuve la oportunidad de trabajar con él. Es verdaderamente un director mágico con endiablado sentido del humor. Tiene una visión del mundo única, no solo en su vida, sino también en sus películas: tienen un estilo sin pretensiones y, aun así, logran una sensación de magia que pocas personas son capaces de lograr”.