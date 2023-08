Johnny Depp apareció con un bastón luego de ser hallado inconsciente en un hotel en Budapest

El medio TMZ informó a las audiencias que Depp se habría lesionado aún más su tobillo mientras actuaba en un espectáculo tributo de su difunto amigo Jeff Beck.

“Johnny pasó de dos días completos de apariciones de prensa en Cannes, directamente a Londres para los ensayos y luego tocó dos espectáculos de tributo en honor a su querido amigo”, dice la fuente. Esto llevó a la cancelación de varios conciertos de la banda.

Lea más: “No me importa Hollywood, no necesito a Hollywood”: Johnny Depp, entre los aplausos y la polémica en Cannes

La banda, en su cuenta oficial de Instagram, se refirió a la lesión del integrante. “Mis queridos amigos, lamento decir que me he fracturado el tobillo. Comenzó como un pequeño quiebre, pero en algún lugar entre Cannes y el Royal Albert Hall, empeoró en vez de mejorar”, se lee en el comunicado. “Varios profesionales médicos me han sugerido encarecidamente que evite cualquier actividad por el momento y, lamentablemente, no puedo viajar en este momento”.

“Con ese fin, los muchachos y yo lamentamos mucho extrañarlos en New Hampshire, Boston y Nueva York, pero no teman, les prometo que les brindaremos un espectáculo increíble a todos ustedes en Europa y traeremos lo mejor de nosotros a la costa este”.