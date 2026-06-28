Estudio de animación paisa ganó en el festival de animación más importante del mundo tras coproducir La Violinista

La película hizo historia al quedarse con el galardón principal desde que el Festival de Annecy International Animation Film Festival inició sus proyecciones en 1960, un certamen considerado los “Cannes de la animación”. La violinista se llevó el premio Cristal for a Feature Film (Premio Cristal al Mejor Largometraje) el máximo galardón otorgado en este prestigioso festival. Detrás de este logro está el antioqueño Daniel Vélez Carvajal, quien junto a su socio Andrés Mesa consolidó el estudio Bombillo Amarillo como coproductor del filme, una apuesta internacional hecha entre Singapur, España e Italia. El largometraje fue dirigido y producido por Raúl García, reconocido por ser el primer español en trabajar para The Walt Disney Company. La cinta se impuso a otras ocho producciones en competencia y recibió el premio la noche del 27 de junio, consolidando un momento histórico para la industria de la animación y para Medellín.

La Violinista es una coproducción de Robot Playground Media (Ervin Han, Singapur), TV ON Producciones y Altri Occhi (Italia), que promete seguir los pasos de otras lejanas a Disney o sin respaldo financiero ilimitado, como sucedió en 2024 con la aclamada y ganadora del Oscar, Flow, y, en el contexto local, busca recorrer el camino de El Poeta, la película local furor en taquillas y con reconocimientos mundiales. Se espera que antes de finalizar el año esté en cines. Narra cómo la Segunda Guerra Mundial estalla en Singapur y afecta las vidas de dos jóvenes cuyos sueños desaparecen con esa confrontación bélica y la invasión japonesa. “Annecy es el festival más importante del mundo de animación. Es el primer festival al que uno le apuesta, y puede iniciar la ruta con los demás certámenes. Aquí hay 400 compañías inscritas de todo el mundo, vienen a visitar el mercado, y Colombia. Esperemos ganancias, que sea como El Poeta (película antioqueña), que ha vendido millones de dólares afuera, y es una producción independiente”, afirma el diseñador gráfico Daniel Vélez. Puede leer: Ilustradores locales detrás de Netflix, Youtube y HBO Para el componente de producción colombiana, la gran mayoría de expertos estuvieron entre Bogotá y Medellín, pero, también Bombillo tuvo colaboradores en Brasil, en Argentina, Bolivia, México, España y Filipinas. “Fue una cacería en todas partes, porque es un talento demasiado especializado donde la nacionalidad se desdibuja. Teníamos que responder con la calidad que estaban pidiendo. Si está en Colombia, bienvenido, sino tocaba ir a pagar más, que es lo que pasó, no encontramos la cantidad de expertos que requeríamos. Incluso, Dinamita, un estudio hermano del país nos ayudó, y se puso la camiseta amarilla para producir una parte de la tarea”, agregó. La técnica que utilizó el taller antioqueño es una animación llamada Rough Animation, con la que hacía hasta esos 12 dibujos de cada segundo. Además,, realizaron un proceso de aplicar tinta sobre una superficie para colorearla, definirla o protegerla. “Era como cuando uno cogía el lapicero y volvía eso que era lápiz, tinta negra. Eso es el clean, y le agregábamos el color, con sombras y con iluminaciones”, agregó Vélez.

Buenas noticias para la animación colombiana