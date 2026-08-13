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Ingenieros se han quedado “cortos” para diagnosticar daños por terremoto en Andes, suroeste antioqueño

Hasta ahora hay un censo preliminar de unas 390 viviendas afectadas, de las cuales entre 20 y 25 colapsaron totalmente.

  • Las viviendas afectadas están distribuidas tanto en el área urbana como rural de Andes. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS
    Las viviendas afectadas están distribuidas tanto en el área urbana como rural de Andes. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS
  • Todavía no ha culminado el censo de daños ni se ha comenzado con la entrega de ayudas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS
    Todavía no ha culminado el censo de daños ni se ha comenzado con la entrega de ayudas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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En Andes, suroeste antioqueño, los ingenieros disponibles han resultado insuficientes para realizar un diagnóstico rápido de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado en las edificaciones.

Por lo pronto hay un balance preliminar de al menos 390 viviendas afectadas en distintos grados y por lo menos 25 que colapsaron completamente, no obstante, pasados cuatro días desde que ocurrió la tragedia el inventario es apenas preliminar, con muchas posibilidades de variar ya que los expertos no han podido llegar a muchos lugares.

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“No es un dato fijo, porque no se han hecho las visitas completas a toda la zona; es un aproximado de lo realizado hasta ahora”, explicó el comandante del cuerpo local de bomberos, capitán Gonzalo Correa.

El socorrista le dijo a EL COLOMBIANO que la agrupación de asistencia a su cargo no cuenta con ingenieros ni arquitectos y, por tanto, no está en capacidad de realizar informes periciales por sí mismo.

En vista de eso, entre los bomberos y la Alcaldía conformaron cinco equipos (parejas), cada uno encabezado por un ingeniero o un arquitecto, que están recorriendo el territorio.

Todavía no ha culminado el censo de daños ni se ha comenzado con la entrega de ayudas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS
Todavía no ha culminado el censo de daños ni se ha comenzado con la entrega de ayudas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS

Lo que se sabe es que hay daños en la parte urbana y más aún en la zona rural conformada por los corregimientos San José, Tapartó, Santa Rita, Santa Inés y Buenos Aires.

“El problema es que hay viviendas afectadas que están a tres horas de camino. Por eso no se ha logrado el cubrimiento completo. Llevamos tres días en Tapartó, en la quebrada arriba, en Santa Rita y Santa Inés, y aún no se han terminado”, añadió el comandante de los bomberos.

Correa no se comprometió con una fecha probable para finiquitar la misión evaluativa, primero porque son muchas las construcciones a inspeccionar, pero además porque se han topado con que personas solicitan visitas por fisuras insignificantes, lo que distrae a los expertos.

Otro factor que imposibilita tener un dato global es que no existe un albergue oficial montado por la Alcaldía sino que las personas que abandonaron sus casas se han “autoalbergado” donde familiares y amigos.

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Tampoco se han comenzado a entregar ayudas, pendientes de consolidar el censo con el estudio socioeconómico de las víctimas del siniestro.

No obstante, las fuerzas vivas de la localidad ya comenzaron una campaña de recolección de víveres, materiales de construcción y otros suministros.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuál es el corregimiento más afectado por el terremoto en Andes?
La noticia no especifica cuál es el corregimiento con mayores daños. [ ]Menciona afectaciones en el área urbana y reporta daños importantes en la zona rural, especialmente en los corregimientos de San José, Tapartó, Santa Rita, Santa Inés y Buenos Aires.
¿Cuándo terminará el censo oficial de viviendas dañadas por el sismo?
No existe una fecha definida para finalizar la evaluación de daños en el municipio. [ ]El cuerpo de bomberos explicó que la fecha es incierta debido a la gran cantidad de inmuebles por revisar y a la distancia de hasta tres horas de camino para llegar a algunas viviendas rurales.
¿Dónde quedan los albergues oficiales para los damnificados en Andes?
La Alcaldía de Andes no ha habilitado ningún albergue oficial para atender a los afectados. [ ]Las personas que tuvieron que abandonar sus hogares se encuentran autoalbergadas en casas de familiares y amigos.
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