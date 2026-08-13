Ingenieros se han quedado “cortos” para diagnosticar daños por terremoto en Andes, suroeste antioqueño

En Andes, suroeste antioqueño, los ingenieros disponibles han resultado insuficientes para realizar un diagnóstico rápido de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado en las edificaciones.

Por lo pronto hay un balance preliminar de al menos 390 viviendas afectadas en distintos grados y por lo menos 25 que colapsaron completamente, no obstante, pasados cuatro días desde que ocurrió la tragedia el inventario es apenas preliminar, con muchas posibilidades de variar ya que los expertos no han podido llegar a muchos lugares.

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“No es un dato fijo, porque no se han hecho las visitas completas a toda la zona; es un aproximado de lo realizado hasta ahora”, explicó el comandante del cuerpo local de bomberos, capitán Gonzalo Correa.

El socorrista le dijo a EL COLOMBIANO que la agrupación de asistencia a su cargo no cuenta con ingenieros ni arquitectos y, por tanto, no está en capacidad de realizar informes periciales por sí mismo.

En vista de eso, entre los bomberos y la Alcaldía conformaron cinco equipos (parejas), cada uno encabezado por un ingeniero o un arquitecto, que están recorriendo el territorio.