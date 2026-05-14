Harold Trompetero estrena Lactar, su película número 28

Por Sergio Villamizar
Fueron 15 años los que le tomó a Harold Trompetero completar la historia de Lactar, su película número 28 y que se estrena en las salas de cine del país este jueves.
Hace 27 años estrenó su ópera prima, Diástole y sístole, y de inmediato impactó dentro del cine colombiano por su propuesta y factura. Desde ese tiempo, su producción ha sido nutrida, con una alta dosis de comedia y títulos que han hecho historia en la cartelera nacional y últimamente en las plataformas de streaming, como Muertos de susto, El Paseo, Locos, De rolling por Colombia, Todas para uno y Perros, entre otras.
Ahora, este jueves estrena en las salas de cine uno de sus más ambiciosos proyectos, Lactar, una historia que desafía tanto la lógica biológica como los prejuicios sociales.
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Lactar es protagonizada por María Elena Doering, Diego Trujillo y Julián Díaz, quienes llevan a la pantalla la adaptación de la obra literaria de Trompetero, que lleva el mismo nombre de la película.