Mujer de 59 años fue asesinada a tiros en el Centro de Medellín, ¿quién era?

Consternados se encuentran los habitantes del sector de Rojas Pinilla, en el Centro de Medellín, tras enterarse del homicidio de una mujer de 59 años que era ampliamente conocida en el sector.





Según la información judicial del caso, la víctima fue identificada como Fanny del Carmen Jiménez Hernández, de 59 años, quien se desempeñaba como encargada de cuidar las carretas de vendedores ambulantes en un parqueadero de la zona.

Según las autoridades, el asesinato de Jiménez Hernández ocurrió hacia las 11:33 p.m. del miércoles 13 de mayo, en la calle 53 con carrera 52A del centro de la ciudad.



De acuerdo con el reporte judicial, el cuerpo de Fanny fue hallado sobre un andén peatonal. La mujer presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego: una en el pecho, una en el mentón, una en el cuello y otra en la espalda.

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Las primeras hipótesis del suceso indican que los agresores que la atacaron a tiros se movilizaban en motocicleta. Al parecer, interceptaron a la víctima en plena vía pública, le dispararon y luego escaparon con rumbo desconocido.



Uniformados de la Policía que patrullaban la zona fueron alertados por la comunidad y encontraron a la mujer tendida en el lugar de los hechos. En la escena, los uniformados también hallaron casquillos de bala, que ahora hacen parte de la investigación.