“Me consta la responsabilidad que ha tenido”: Lorenzo respaldó convocatoria de James Rodríguez al Mundial 2026

Pocos futbolistas de la Selección Colombia tienen cupo fijo al Mundial 2026. Uno de ellos es James Rodríguez. El volante cucuteño, de 34 años, será el capitán del equipo nacional en la Copa del Mundo que empieza el próximo 11 de junio. El entrenador Néstor Lorenzo confirmó este jueves, en la rueda de prensa donde presentó la prelista mundialista que Rodríguez será uno de los 26 elegidos para ir al torneo.
James es, por naturaleza, uno de los líderes del equipo nacional. Durante las eliminatorias a Norteamérica 2026 fue el capitán de la escuadra criolla. Además, fue quien lideró al representativo nacional en la Copa América 2024, de la que resultó subcampeona. No obstante, el futbolista que fue goleador del Mundial Brasil 2014 no llega en su mejor momento.