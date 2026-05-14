“Me consta la responsabilidad que ha tenido”: Lorenzo respaldó convocatoria de James Rodríguez al Mundial 2026

Pocos futbolistas de la Selección Colombia tienen cupo fijo al Mundial 2026. Uno de ellos es James Rodríguez. El volante cucuteño, de 34 años, será el capitán del equipo nacional en la Copa del Mundo que empieza el próximo 11 de junio. El entrenador Néstor Lorenzo confirmó este jueves, en la rueda de prensa donde presentó la prelista mundialista que Rodríguez será uno de los 26 elegidos para ir al torneo. James es, por naturaleza, uno de los líderes del equipo nacional. Durante las eliminatorias a Norteamérica 2026 fue el capitán de la escuadra criolla. Además, fue quien lideró al representativo nacional en la Copa América 2024, de la que resultó subcampeona. No obstante, el futbolista que fue goleador del Mundial Brasil 2014 no llega en su mejor momento.

Rodríguez, quien llegó al Minnesota United en febrero, solo jugó ocho partidos con el equipo estadounidense, del que dejó de estar vinculado el miércoles 13 de mayo para viajar a Colombia y preparar el Mundial. En el elenco norteamericano, James solo jugó 274 minutos. De ellos, 194 fueron en la MLS, donde tuvo presencia en seis encuentros. No obstante, solo fue titular en dos partidos. El último fue contra Colorado, en un encuentro que terminó 0-1 en favor del elenco visitante. Sin embargo, a pesar del resultado, el futbolista colombiano mostró su mejor nivel en los últimos duelos, de los que salió elegido como el mejor futbolista de su equipo.

Ante Austin, el fin de semana pasado, dio un par de asistencias: la únicas que consiguió con Minnesota. Además, Rodríguez disputó dos encuentros en la Copa de Estados Unidos, donde empezó a encontrar ritmo después de los partidos amistosos que la Selección Colombia jugó en marzo cuando, para muchos, Néstor Lorenzo lo expuso de manera innecesaria al ponerlo de titular en ambos duelos. El timonel argentino, según contó el jueves, fue el aliciente que motivó a Rodríguez en Minnesota para que subiera su nivel.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre James Rodríguez?

Las conversaciones entre los futbolistas de élite y sus entrenadores tienen privacidad similar a las charlas que se dan en el pentágono o la Casa Blanca. No exageramos. Saber qué hablan técnico y jugador es casi imposible. No obstante, Néstor Lorenzo comentó públicamente algunos detalles de la conversación que tuvo con James Rodríguez cuando estaba haciendo la ronda para analizar el presente de sus dirigidos.

Lorenzo conoce a James desde 2012. En ese momento era el asistente técnico de José Pékerman. La primera vez que se vieron fue en la preparación del amistoso contra México que Colombia ganó 2-1 en Estados Unidos. Después de eso se acompañaron en su crecimiento profesional. El técnico argentino estuvo presente en la “consolidación” de Rodríguez en Brasil 2014, cuando pasó al Real Madrid, cuando llegó al Bayern Múnich y lo acompañó en su renacer en Brasil.

Entre ambos hay confianza. Por eso “le dije: te demoraste mucho en encontrar club, no tienes minutos. Esa conducta la has tenido y te ha costado encontrar ritmo de juego con los minutos que has tenido. Si no jugás vas a tener que hacer un complemento físico para lograr un rendimiento mejor de cara al Mundial”, aseguró Lorenzo.

Sus palabras calaron en el capitán de la Selección Colombia. Después de la conversación jugó contra Austin y se destacó. Según contó Lorenzo, James Rodríguez también habló con Leandro Jorge, preparador físico del equipo nacional y se comprometió a trabajar por fuera para alcanzar un mejor ritmo físico. Además, confesó que el futbolista tiene un entrenador personalizado que lo ha ayudado y, en este momento, está mejor físicamente que en otros momentos.