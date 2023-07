Un reto que se extendió a la diseñadora de vestuario Beverley To Anh Huynh, quien logró para cada personaje un look colorido, brillante y muy personal que cambia a medida que sus cuatro protagonistas emprenden su viaje de transformación por Asia.

Tuve la suerte de tener estos socios que me dijeron: ‘¿Estás lista para dirigir esto?’. Ni siquiera sabía que tenía la respuesta dentro de mí, pero era simplemente: sí, 100%”. ¿De qué trata Locas en apuros ?

“Cherry, Teresa y yo salimos a cenar y hablamos sobre todos nuestros amigos ridículos, borrachos y desordenados. Un día nos estábamos partiendo de risa, pensando que teníamos que escribir una película sobre esto. No sabíamos quién iba a querer hacerla, pero nos haría felices escribirla. Entonces, nos empezamos a reunir en mi casa todos los jueves y contábamos la historia, solo por el placer de hacerlo. Y nos reíamos sin parar.

Para poder realizar esta película necesitaron que el diseño de producción de Michael Norman Wong lograra ambientar los países asiáticos desde Canadá...

“Encontramos una casa con patio en Chinatown, Vancouver, pero la sensación era muy real. Michael pudo aportar muchos de estos detalles que recordaba de la casa de su abuela en Hong Kong. Los pequeños objetos, los coladores de plástico, la bebida y ese calendario chino por excelencia, hacen que estos espacios se sientan no solo como un decorado, sino como lugares realmente habitados en Asia y es en gran medida una carta de amor para nuestras familias”.

La película también ha sido exaltada por su diseño de vestuario realizado por Beverley To Anh Huynh...

“Beverley es brillante, y no solo porque tuvo que idear looks para cuatro personajes muy, muy diferentes. Estos cuatro personajes también emprenden este viaje de transformación a través de Asia y se involucran en situaciones bastante locas, que incluyen pretender ser parte de una banda de K-pop. Beverley tuvo que idear looks que te dejaran saber inmediatamente quién es este personaje. Ser capaz de concretar todos esos momentos y rastrear esa progresión que refleja sus cambios como personaje fue una gran tarea”.