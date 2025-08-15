Estos son los puestos de empleo que tendrán más crecimiento entre 2025 y 2030

La revolución tecnológica de los últimos años ha desafiado al mercado laboral demandando cada vez más profesionales capacitados en generar, entender y administrar nuevas tecnologías. Según el último estudio sobre el mercado laboral de The World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2025, de cara a 2030 el mundo seguirá demandando, en su mayoría, cada vez más profesionales capacitados en áreas de desarrollo tecnológico, pero también otras enfocadas en la administración de los recursos naturales de una forma más sostenible, demarcando así dos de los rumbos de la fuerza laboral, desarrollo tecnológico y sostenibilidad.
El reporte, que da una visión sobre el futuro del trabajo a 2030, estableció un ranking de los puestos laborales que más crecerán entre 2025 y 2030.
