¿Se acuerda de la telenovela “Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha”? Vuelve su director con una nueva película colombiana de crimen

A finales de los ochenta, en la televisión colombiana comenzó a transmitirse ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?, una telenovela que cuenta la historia de una mesera llamada Betty cuyo cadáver fue encontrado en la bodega del restaurante en el que trabajaba.

Cuatro premios India Catalina ganó este thriller-culebrón escrito por Julio Jiménez, “El maestro del suspenso colombiano”, y dirigido por Darío Vargas Linares que ahora, 37 años después, estrenará su primera película en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI).

Lea: Estas dos productoras lideran el boom que vive la industria audiovisual colombiana

Policiaco sin crimen, que con la telenovela comparte el mismo género de misterio, sigue a Calvás y Calvo, una pareja de detectives interpretada por Saín Castro y Juan Benjumea, que deben resolver la desaparición del abuelo de Esperanza Goncalves, personaje de la actriz Juana Acosta.

Con la ayuda de su secretaria, Adelguiza Prisa –que es Ángela Cano– poco a poco se van dando cuenta que no hay crimen que resolver, por lo que la pregunta termina siendo por qué fueron víctimas de un engaño.

EL COLOMBIANO conversó con Acosta y Cano sobre su participación en esta producción, de la que destacan el elenco que la integra. Jorge Alí Triana, Humberto Dorado, Horacio Tavera y Diego Vélez también hacen parte de la película.

“Para mí fue una masterclass ver trabajar a Castro, por ejemplo. Es un actor tan juicioso y disciplinado. Yo trataba de ser como una esponjita, absorbiendo todo lo que hacía: verlo trabajar, tan minucioso, con una filigrana exquisita”, dice Ángela, quien también aparece en las series de Netflix Frontera verde y Secuestro del vuelo 601.