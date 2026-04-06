Las malas críticas no importaron: Super Mario Galaxy arrasó en taquilla y es el mejor estreno del año

Solo en Norteamérica, la cifra llegó a 190,1 millones de dólares en sus primeros cinco días en cartelera , incluyendo el arranque del miércoles que aprovechó las vacaciones de primavera en Estados Unidos.

Ni Bowser ni las malas críticas detienen a Mario Bros. La película animada Super Mario Galaxy , secuela de la exitosa cinta de 2023 producida por Illumination y Nintendo , recaudó 372,5 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global, convirtiéndose en el mayor estreno del año en Hollywood.

El número contrasta con su recepción crítica. En la plataforma Rotten Tomatoes , la película acumula apenas un 40% de aprobación entre los reseñistas . El público, en cambio, respondió de manera distinta: las familias que asistieron le dieron cinco estrellas sobre cinco en las encuestas de salida de PostTrak , y el público general le otorgó cuatro estrellas y una calificación de A- en CinemaScore .

A nivel internacional, la película se estrenó simultáneamente en 80 mercados y recaudó 182,4 millones de dólares fuera de Norteamérica. México lideró la lista con 29,1 millones de dólares, seguido por Reino Unido e Irlanda con 19,7 millones.

Si bien, el filme todavía no ha llegado a Japón, donde se estrenará a finales de este mes, lo que sugiere que las cifras globales seguirán creciendo.

La revista Fortune reveló varias cifras de la producción, que costó alrededor de 110 millones de dólares, sin incluir gastos de marketing. Se proyectó en 4.252 salas en Estados Unidos y Canadá, incluyendo 421 pantallas IMAX y 1.345 formatos premium de gran tamaño. Solo de las pantallas IMAX obtuvo 15 millones de dólares. “Es exactamente el tipo de estreno masivo que lleva a la gente a los cines”, dijo Adam Aron, presidente y director ejecutivo de AMC, en un comunicado.

El resultado la convierte en el mayor debut de la industria desde que Avatar: Fire and Ash se estrenó en Navidad. Técnicamente, la película china Pegasus 3 le lleva una ligera ventaja en el récord global de 2026, aunque no es una producción de la Motion Picture Association, lo que la sitúa en una categoría distinta para efectos comparativos.

La cifra es menor a la del estreno de la primera película. The Super Mario Bros Movie abrió con 204 millones de dólares en el mismo período de cinco días en 2023 y terminó siendo la segunda película más taquillera de ese año con más de 1.300 millones de dólares a nivel global.

La secuela llega con menos impulso inicial pero con una base de audiencia consolidada, y los ejecutivos de la distribuidora son optimistas. “Estas puntuaciones del público apuntan a una trayectoria sólida, no solo durante la primavera sino probablemente también en el verano”, dijo Jim Orr, presidente de distribución doméstica de Universal.

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En el segundo lugar del fin de semana quedó Project Hail Mary, el thriller de ciencia ficción protagonizado por Ryan Gosling, que sumó 30,7 millones de dólares en su tercer fin de semana y acumula 217,2 millones en Norteamérica y 420,7 millones a nivel global.

El tercer lugar fue para The Drama, de A24, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, con 14,4 millones de dólares en su debut.

En general, el panorama general del mercado cinematográfico es alentador, pues según Fortune y la agencia AP la taquilla acumula un crecimiento de alrededor del 30% frente al mismo período del año pasado.