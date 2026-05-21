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Cuatro empresas de apuestas de alias “la Gata” serán liquidadas por la SAE. ¿Cuáles son?

Una de las compañías ya está en proceso de liquidación, mientras a las otras tres les están buscando un agente liquidador.

  • Enilce López (“la Gata”), empresaria del chance y financista de paramilitares, fallecida en 2024. FOTO; ARCHIVO.
    Enilce López (“la Gata”), empresaria del chance y financista de paramilitares, fallecida en 2024. FOTO; ARCHIVO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Cuatro casas de apuestas relacionadas con Enilce López (“la Gata”), la polémica empresaria y antigua financista de paramilitares, están en proceso de liquidación por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La entidad gubernamental informó este jueves que las empresas cobijadas con el trámite son Uniapuestas S.A., Aposmar, Unicat y Aposucre.

“La Gata” murió en una clínica de Barranquilla el 4 de enero de 2024, a sus 72 años de edad, tras luchar por más de una década con graves quebrantos de salud.

En sus días de apogeo, llegó a ser la empresaria de juegos de azar más importante de Sucre y Bolívar, con inversiones en múltiples compañías.

Se convirtió en un personaje influyente en el mundo político de la Costa Atlántica, impulsando campañas de familiares y diversos partidos de derecha.

Entre los años 80 y 90 financió varias organizaciones paramilitares, como las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y el bloque Héroes de los Montes de María, lo que derivó en una condena de 9 años de cárcel en el marco de las investigaciones de la “parapolítica”.

Luego la sentenciaron a 37 años de prisión por haber participado en el 2000 en el asesinato del vigilante de un peaje en El Carmen de Bolívar, llamado Amaury Ochoa Torres.

Tras su fallecimiento, dejó atrás múltiples propiedades y compañías, que entraron en procesos de embargo y extinción de dominio por parte del Estado.

La SAE informó en un comunicado que, en el caso de Uniapuestas S.A., en el que el proceso de liquidación va más adelante, se está haciendo una revisión intensa de los archivos para cumplirles a los acreedores y los extrabajadores.

Constanza Jiménez, directora de Sociedades en Liquidación de la entidad oficial, declaró que “adelantamos una revisión detallada del proyecto de graduación y calificación de créditos dentro del proceso de liquidación de Uniapuestas, debido a inconsistencias identificadas en la información reportada, entre ellas registros duplicados de extrabajadores, personas vinculadas a distintos procesos y documentación incompleta”.

En el caso de Aposmar, Unicat y Aposucre, todavía no se han designado los nuevos agentes liquidadores, aunque la gestión está en curso.

“Entre las acciones priorizadas se encuentran la actualización y depuración de acreencias laborales, la conciliación de procesos judiciales, el alistamiento jurídico de inmuebles y la comercialización de activos para generar liquidez en el corto plazo”, recalcó la SAE.

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