Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Michael Jackson es hoy el número uno en la lista Billboard Artist 100 y es el sexto en hacerlo póstumamente

Gracias al éxito de la película Michael, la música del Rey del Pop sigue sonando fuerte. Ahora Billboard anunció que por primera vez lidera el Billboard Artist 100 y que es el primer artista ya fallecido en hacerlo en esta década.

  • La música de Michael Jackson ha crecido en escuchas, tanto en radio como en streaming; además, se suma la venta de nuevo de algunos de sus discos. FOTO: AFP
    La música de Michael Jackson ha crecido en escuchas, tanto en radio como en streaming; además, se suma la venta de nuevo de algunos de sus discos. FOTO: AFP
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 58 minutos
bookmark

Hoy Michael Jackson es el artista más importante y que más suena en Estados Unidos (y en el mundo entero también). Murió hace casi dos décadas y, tras el éxito de su biopic llamada Michael, su música ha resurgido para quienes lo vivieron y para las nuevas generaciones que la están descubriendo.

Prueba de ello no son solo las cifras que ha alcanzado en las plataformas de streaming de cada país, sino lo que se suma también de la radio y las ventas de sus discos que aún se consiguen.

Puede leer: ¡El efecto Michael Jackson! La música del Rey del Pop aumentó sus reproducciones un 70% en Colombia

La revista Billboard confirmó que el listado Artist 100, “que Billboard lanzó en 2014, clasifica a los principales artistas en los Estados Unidos según su actividad en streaming, difusión radial, ventas de álbumes y ventas de canciones. La lista combina estas métricas en un ranking semanal multidimensional de popularidad de artistas”, explicaron.

Hoy Michael Jackson es número uno en ese listado, por primera vez, y es el sexto artista que lo hace de manera póstuma –después de David Bowie en 2016; Prince, también en 2016; XXXTentacion, quien lideró dos veces tras su muerte en 2018; Juice WRLD, quien regresó al No. 1 tras fallecer en diciembre de 2019; y Pop Smoke, quien fue No. 1 en julio de 2020 tras el lanzamiento póstumo de Shoot for the Stars, Aim for the Moon– según cifras de la revista especializada.

Más números de Michael Jackson y su música hoy

La música de Michael Jackson tras el estreno de la película generó 161,2 millones de reproducciones oficiales on demand en Estados Unidos. En la radio acumula una audiencia combinada de 93,4 millones de impresiones en Estados Unidos durante la semana de seguimiento y el catálogo de su música vendió un total combinado de 46.000 álbumes en Estados Unidos durante la semana del 8 al 14 de mayo.

En cuanto a lo digital, la revista Billboard precisa que las canciones de Jackson “vendieron 20.000 descargas digitales combinadas durante la semana de seguimiento (...) En conjunto, estas métricas convierten a Jackson en el artista más grande de esta semana en los Estados Unidos, un logro impulsado por el enorme impacto cultural y comercial de Michael”.

Le puede interesar: ‘Michael’ tendría secuela tras arrasar en taquilla con 217 millones de dólares en su primera semana

Pero no solo se detalla el ingreso a este listado de Billboard Artist 100, también en el Billboard Hot 100, Michael Jackson ubica hoy seis canciones, “la mayor cantidad que ha tenido simultáneamente”.

- Billie Jean (que sube del 17 al 15)
- Human Nature (del 29 al 21)
- Beat It (del 32 al 29)
- Don’t Stop ‘Til You Get Enough (del 42 al 36)
- Dirty Diana (que reingresa en el No. 44)
- Rock With You (que reingresa en el No. 47).

Cinco de esos clásicos encabezaron la lista entre 1979 y 1988, mientras que Human Nature llegó al top 10 en 1983.

Continúe leyendo: ¡El efecto Michael Jackson! La música del Rey del Pop aumentó sus reproducciones un 70% en Colombia

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué artistas han liderado el Billboard Artist 100 después de fallecer?
Antes de Michael Jackson, otros artistas póstumos que han liderado el ranking incluyen a David Bowie, Prince, XXXTentacion, Juice WRLD y Pop Smoke.
¿Qué impacto tuvo la película Michael en su música?
La película generó un aumento significativo en el consumo de su catálogo musical, impulsando millones de reproducciones en streaming, ventas digitales y audiencia radial en Estados Unidos.
¿Cuántas canciones de Michael Jackson están actualmente en el Billboard Hot 100?
Michael Jackson logró posicionar seis canciones simultáneamente en el Billboard Hot 100, la mayor cantidad que ha tenido en la lista al mismo tiempo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos