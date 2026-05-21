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Mauricio Gaona denunció amenazas de muerte y culpó a los ‘bodegueros’

Así lo advirtió el abogado, hijo de uno de los magistrados asesinados en la toma al Palacio de Justicia en 1985.

  • Mauricio Gaona reconoció haber enfrentado amenazas en su último evento de presentación de su libro. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Mauricio Gaona reconoció haber enfrentado amenazas en su último evento de presentación de su libro. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El abogado y académico Mauricio Gaona confirmó recientemente haber recibido serias amenazas de muerte en su contra. Este anuncio lo hizo durante el lanzamiento de su más reciente obra, titulada La Constitución soy yo, Cuando la norma es el arma que desmantela la democracia.

Sobre estas amenazas, Gaona detalló en su pronunciamiento que estas intimidaciones han seguido un patrón específico: mensajes que son publicados en redes sociales y eliminados poco tiempo después.

Lea también | “La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona

Para el jurista, estas acciones de hostigamiento se intensificaron notablemente tras la presentación de su libro en la ciudad de Medellín y atribuyó estos ataques a “bodegueros”, refiriéndose a operadores digitales organizados que buscan amedrentar a través de las plataformas sociales.

Como respuesta a las intimidaciones, el abogado evocó la figura de su padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado en 1985 durante el holocausto del Palacio de Justicia.

“Mi padre no le tuvo miedo a Pablo Escobar, no les voy a tener miedo yo a unos bodegueros”, afirmó, subrayando que no cederá ante el miedo a pesar del peligro.

Gaona recordó que su progenitor le enseñó que se debe escribir un libro para dejar escuela y que, aunque el hombre puede ser asesinado, las ideas son inmarcesibles.

Respecto a su libro, el abogado lo ha descrito como una “advertencia” ante los riesgos que enfrenta la democracia y la relevancia de las próximas elecciones presidenciales.

En las intervenciones a la hora de presentar su obra, Gaona ha explicado que el populismo busca alterar la percepción del votante sobre la realidad para acceder al poder y que, una vez agotado este recurso, suele derivar en formas de fuerza o autoritarismo utilizando la propia Constitución como herramienta.

“Este libro es para los jóvenes... A mí ya no me pueden asesinar”, fue el mensaje que el académico le dejó en la presentación del libro a las nuevas generaciones, a quienes les encargó defender el futuro y sus propias ideas como la mejor herramienta contra la intimidación.

Siga leyendo: “El líder populista cuenta con la división”: la respuesta de Gaona, en lanzamiento de su libro, a un asistente sobre tensiones políticas

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