Mauricio Gaona denunció amenazas de muerte y culpó a los ‘bodegueros’

El abogado y académico Mauricio Gaona confirmó recientemente haber recibido serias amenazas de muerte en su contra. Este anuncio lo hizo durante el lanzamiento de su más reciente obra, titulada La Constitución soy yo, Cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Sobre estas amenazas, Gaona detalló en su pronunciamiento que estas intimidaciones han seguido un patrón específico: mensajes que son publicados en redes sociales y eliminados poco tiempo después. Lea también | “La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona Para el jurista, estas acciones de hostigamiento se intensificaron notablemente tras la presentación de su libro en la ciudad de Medellín y atribuyó estos ataques a “bodegueros”, refiriéndose a operadores digitales organizados que buscan amedrentar a través de las plataformas sociales.

Como respuesta a las intimidaciones, el abogado evocó la figura de su padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado en 1985 durante el holocausto del Palacio de Justicia. “Mi padre no le tuvo miedo a Pablo Escobar, no les voy a tener miedo yo a unos bodegueros”, afirmó, subrayando que no cederá ante el miedo a pesar del peligro. Gaona recordó que su progenitor le enseñó que se debe escribir un libro para dejar escuela y que, aunque el hombre puede ser asesinado, las ideas son inmarcesibles.