Mauricio Gaona denunció amenazas de muerte y culpó a los ‘bodegueros’

El abogado y académico Mauricio Gaona confirmó recientemente haber recibido serias amenazas de muerte en su contra. Este anuncio lo hizo durante el lanzamiento de su más reciente obra, titulada La Constitución soy yo, Cuando la norma es el arma que desmantela la democracia.
Sobre estas amenazas, Gaona detalló en su pronunciamiento que estas intimidaciones han seguido un patrón específico: mensajes que son publicados en redes sociales y eliminados poco tiempo después.
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Para el jurista, estas acciones de hostigamiento se intensificaron notablemente tras la presentación de su libro en la ciudad de Medellín y atribuyó estos ataques a “bodegueros”, refiriéndose a operadores digitales organizados que buscan amedrentar a través de las plataformas sociales.