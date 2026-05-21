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Ricardo Arjona regresa a Medellín, ¿cuándo y dónde será el concierto del guatemalteco?

Es uno de los artistas más queridos en la ciudad que ha llenado todos los escenarios en los que se ha presentado. No había incluido a Medellín en su gira “Arjona, lo que el seco no dijo” tras haber agotado varias fechas en Bogotá.

  • Ricardo Arjona tiene 62 años, vuelve a Medellín tras su último concierto en 2023. FOTO Cortesía
    Ricardo Arjona tiene 62 años, vuelve a Medellín tras su último concierto en 2023. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Lo que ha pasado con Ricardo Arjona en Bogotá ha sido histórico. Primero anunció una fecha, luego dos y, a medida que se iban agotando las entradas, los anuncios se extendieron a seis fechas en el Movistar Arena: julio 26, 28, 30 y 31 y agosto 1 y 2.

Y del público de Medellín, nada. No había anuncio alguno hasta este jueves.

Isla Presenta confirmó que Ricardo Arjona sí vendrá a Medellín y lo hará el próximo 24 de julio en el estadio de Envigado, lugar en el que ya se ha presentado muchas veces.

“La espera ha terminado. Después de paralizar la capital del país con un hito sin precedentes, Isla Presenta se enorgullece en anunciar que el viaje de Ricardo Arjona aterriza en el corazón de la montaña”, precisaron.

Fue en septiembre de 2022, en La Macarena, la última vez que Arjona pisó la ciudad, un concierto al que hasta fue Maluma como espectador.

Lo que se sabe de esta gira de Ricardo Arjona

El artista guatemalteco tiene 62 años y acaba de lanzar Seco, un álbum que se lanzó en enero de este año y que marcó su regreso a la música tras someterse en 2023 a una delicada operación quirúrgica y en cuyo proceso de recuperación salió este disco.

La gira comenzó el pasado 30 de enero de 2026. El tour recorrerá ampliamente Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y Chile. Justo este 23 de mayo comenzará el periplo por América Latina con tres conciertos en Argentina.

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Medellín no podía quedarse atrás por eso Arjona regresa a Medellín “para saldar una deuda emocional con una ciudad que lo ha esperado con la lealtad de los grandes amores”, detallan desde su equipo y añaden: “Invitamos a todos los seguidores a ser parte de este reencuentro histórico en el Estadio de Envigado el próximo 24 de julio”.

La preventa para clientes de los Bancos Aval estará disponible desde el lunes 25 de mayo a las 11:00 a .m. Las entradas para público general estarán a la venta a partir del miércoles 27 de mayo a las 11:00 a. m. todas en Ticketmaster.

Los precios van desde $240.000 más servicio.

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