Ricardo Arjona regresa a Medellín, ¿cuándo y dónde será el concierto del guatemalteco?

Lo que ha pasado con Ricardo Arjona en Bogotá ha sido histórico. Primero anunció una fecha, luego dos y, a medida que se iban agotando las entradas, los anuncios se extendieron a seis fechas en el Movistar Arena: julio 26, 28, 30 y 31 y agosto 1 y 2.

Y del público de Medellín, nada. No había anuncio alguno hasta este jueves.

Isla Presenta confirmó que Ricardo Arjona sí vendrá a Medellín y lo hará el próximo 24 de julio en el estadio de Envigado, lugar en el que ya se ha presentado muchas veces.

“La espera ha terminado. Después de paralizar la capital del país con un hito sin precedentes, Isla Presenta se enorgullece en anunciar que el viaje de Ricardo Arjona aterriza en el corazón de la montaña”, precisaron.

Fue en septiembre de 2022, en La Macarena, la última vez que Arjona pisó la ciudad, un concierto al que hasta fue Maluma como espectador.