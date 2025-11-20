Comic Con Medellín 2025: invitados internacionales, estrenos y experiencias para fanáticos de la cultura pop

Del 28 al 30 de noviembre la Comic Con abrirá sus puertas nuevamente en el centro de convenciones y exposiciones Plaza Mayor Medellín, punto de encuentro para fans, creadores, empresas y expertos del cómic, el cine, las series, el anime y los videojuegos. Lea también: George Lucas visita por primera vez la Comic-Con y emociona a miles de fans Organizada por Planet Comics y Corferias, la convención se ha posicionado como un punto de encuentro donde la comunidad local y los visitantes compartirán experiencias, descubrirán nuevos talentos y accederán a contenidos exclusivos de las grandes marcas presentes en el evento. Según la organización, el propósito del evento es crear un escenario que articule la exhibición comercial, la formación creativa y la interacción entre artistas y público. “Estamos creando un espacio en el que artistas, emprendedores y público puedan encontrarse, intercambiar ideas y celebrar la cultura pop en todas sus diferentes manifestaciones”, explica Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias. Comic Con Medellín es un espacio inclusivo y diverso donde convergen las culturas pop, geek, la música, la ilustración, el cosplay y las industrias creativas. La convención busca ser un punto de encuentro que impulsa la experiencia del público como las oportunidades comerciales y de networking para marcas y talentos locales e internacionales.

Para esta edición de la Comic Con en Medellín los asistentes encontrarán una oferta amplia y segmentada de contenidos: espacios para interacción con invitados internacionales y nacionales, zonas comerciales con productores y coleccionistas, propuestas académicas que incluyen charlas y talleres, y escenarios centrales para premieres, concursos y presentaciones en vivo. La programación contempla actividades para curiosos, coleccionistas, creadores emergentes y responsables de la industria por igual.

¿Quiénes son las celebridades de Harry Potter, One Piece y Malcolm?

El evento contará con la presencia de invitados como Frankie Muniz (Malcolm in the Middle), Kazuki Yao (voz de Franky y Bon Clay en One Piece), Natalia Tena (Nymphadora Tonks en Harry Potter), Isabel Martiñón (voz oficial para Latinoamérica de Naruto Uzumaki), entre otros.

¿Qué encontrar en la Comic Con Medellín 2025? Zonas y actividades clave

No puede faltar la Fan Zone, lugar ideal para encuentros y sesiones de autógrafos y fotografías con invitados internacionales y personalidades del entretenimiento. Un espacio pensado para la interacción directa entre artistas y público. Los asistentes encontrarán instalaciones y activaciones para tomarse fotografías, participar en dinámicas de marca y vivir activaciones temáticas diseñadas para cada edición, junto a un mercado para la exhibición y venta de cómics, coleccionables, merchandising, figuras y productos relacionados con la cultura pop y el entretenimiento. Entérese de más: Comic Con Colombia 2025: estas serán las películas que protagonizarán el evento Otra de las zonas importantes de la Comic Con Medellín será el Área Académica, donde se realizarán las charlas, talleres y workshops orientados a la formación y al intercambio de conocimientos en ilustración, animación, narrativa y producción audiovisual. También se crearán espacios donde las marcas del sector presentarán estrenos, primicias y contenidos exclusivos, así como activaciones y experiencias vinculadas a series y películas. Otra de las interesantes áreas de este evento será Artist Alley, una vitrina para talentos locales que permitirá el contacto directo entre creadores y audiencias en un entorno de descubrimiento y compra.

Stage será el escenario central de la convención donde tendrán lugar presentaciones, proyecciones, concursos y saludos de invitados especiales, siguiendo la tradición de las Comic Con globales. Todas estas áreas están diseñadas para articularse entre sí y cumplir el objetivo trazado por la dirección del evento: “Queremos que esta edición sea una plataforma para estrenos, para el crecimiento de la industria local y para que los asistentes vivan experiencias memorables; Plaza Mayor será el escenario de muchos momentos únicos”, afirmó Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia.

