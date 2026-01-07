Delcy Rodríguez y su pareja libanesa: así es la vida del “empresario” con una fortuna de 500 millones de euros bajo la lupa

Con la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el foco público se ha desplazado hacia su círculo más íntimo, donde destaca la figura de su pareja, Yussef Abou Nassif Smaili. Aunque suele mantenerse alejado de los reflectores, su influencia y fortuna lo sitúan ahora en una posición de relevancia nacional como el nuevo “primer caballero”, como lo registra el medio mexicano Reporte Índigo, donde indican que Nassif Smaili, de 36 años y nacionalidad venezolana con ascendencia libanesa, mantiene un noviazgo oficial con Rodríguez desde el año 2017.



Le puede interesar: Más miedo y horror: Delcy Rodríguez sustituye al jefe de seguridad presidencial por general acusado de torturas y violación de derechos humanos

El perfil de Abou Nassif: de orador a empresario millonario

A pesar de que diversos medios se refieren a él como su “esposo”, no existe un registro formal de matrimonio ni tienen hijos en común. Más allá de su relación sentimental, Abou Nassif posee un perfil profesional polifacético. Se desempeña como orador motivacional, especializado en técnicas para ayudar a las personas a superar el miedo escénico. Sin embargo, su faceta más conocida es la de empresario. En ese sector trabajó hasta 2010, cuando hizo parte de Interbursa (una sociedad controladora de instituciones financieras mexicanas), antes de consolidar su propio emporio económico.

Mass Joy Industries es la empresa insignia de su propiedad. Esta compañía ha sido mencionada en una investigación de la periodista venezolana de Univisión, Elyangelica González. Ella vinculó esa empresa con los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, creados por Maduro en 2016. El portal Armando.info, de Venezuela, también ha mencionado al esposo de Delcy, especialmente en esquemas de importación de alimentos que le habrían permitido márgenes de ganancia exorbitantes para las empresas involucradas, a pesar de que en ocasiones los productos no llegaban a repartirse.



Lea aquí: Machado vs. los Rodríguez: así se reacomoda el poder en Venezuela La presencia de Abou Nassif en momentos críticos de la carrera de Rodríguez no es nueva. Fue el hombre de tez oscura y cabello negro que la acompañó en el avión privado que aterrizó en el aeropuerto de Barajas, España, el 20 de enero de 2020, durante el polémico encuentro secreto con el entonces ministro José Luis Ábalos. El encuentro tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Barajas, en la capital española, en el interior del avión que trasladó a la funcionaria chavista. La polémica se dio porque la entonces vicepresidenta chavista tiene prohibida la entrada al país y al resto de naciones que conforman la Unión Europea (UE).

¿De dónde proviene la fortuna de 500 millones de euros?

Volviendo a la relación de Delcy Rodríguez, en el ámbito económico se le señala a su pareja como uno de los empresarios que más se ha enriquecido bajo el amparo del régimen chavista. Una publicación del medio español El Debate afirma que aunque Nassif Smaili ha tratado de mantenerse del foco público, este se habría enriquecido en el Gobierno de Maduro. “Varias informaciones apuntan a que sus negocios le habrían reportado 500 millones de euros”, se lee en los reportes. A los 56 años, Delcy Rodríguez no ha contraído matrimonio ni ha tenido hijos. Su vida sentimental, poco expuesta al escrutinio público, solo irrumpió en la prensa en los años noventa, cuando mantuvo una relación con el actor Fernando Carrillo, figura destacada de la televisión venezolana y entonces ya reconocido internacionalmente. De acuerdo con versiones publicadas en medios locales, el vínculo se extendió por cerca de tres años, luego de que ambos fueran presentados por amistades comunes, en una etapa en la que Carrillo atravesaba su mayor auge artístico y Rodríguez daba sus primeros pasos firmes en la política nacional.



Además: La CIA aconsejó a Trump respaldar a Delcy Rodríguez y descartar a María Corina Machado tras captura de Maduro, ¿por qué? Pese a su imagen de orador y protector de la mandataria interina, Abou Nassif no ha estado exento de señalamientos, como uno que lo sitúa como parte de un clan empresarial con trato preferencial por parte del Estado venezolano para la importación de alimentos, logrando márgenes de ganancia exorbitantes a través de empresas importadoras mientras la población enfrentaba dificultades de abastecimiento. Tras el fin del mediático noviazgo de Delcy Rodríguez con el actor Fernando Carrillo en 2007, Yussef Abou Nassif ha sido el pilar de la actual presidenta en su escalada hacia la cima de la jerarquía política tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero por parte de tropas norteamericanas en Caracas. Al igual que su hermano mayor, Jorge Rodríguez —actual presidente de la Asamblea Nacional—, Delcy Rodríguez consolidó su ascenso político durante los años del chavismo. Su formación jurídica, atravesada por la memoria de su padre Jorge Antonio Rodríguez, asesinado en prisión en 1976, fue uno de los pilares de su ingreso al aparato estatal. Ambos construyeron su trayectoria al amparo del proyecto político impulsado por Hugo Chávez, ocupando cargos clave dentro del engranaje del poder venezolano.

Preguntas frecuentes sobre el tema: