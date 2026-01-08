Colombia está entre los países del mundo donde más se usa efectivo, con el 70%

Pese al avance de los pagos digitales, las billeteras electrónicas y la bancarización, el efectivo sigue siendo el rey en gran parte del planeta. Así lo confirma el Índice de Efectivo Forex 2025, que mide el porcentaje aproximado de transacciones diarias realizadas con dinero físico y ubica a Colombia entre los países con mayor uso de efectivo a nivel mundial.
Según el ranking, Colombia ocupa el séptimo puesto con 70% de las transacciones diarias realizadas en efectivo, compartiendo este escalafón con las economías de Argentina, India, Indonesia, Ucrania, Vietnam y Haití, y muy por encima de países desarrollados donde el uso de efectivo es marginal.
