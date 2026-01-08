Colombia está entre los países del mundo donde más se usa efectivo, con el 70%

Pese al avance de los pagos digitales, las billeteras electrónicas y la bancarización, el efectivo sigue siendo el rey en gran parte del planeta. Así lo confirma el Índice de Efectivo Forex 2025, que mide el porcentaje aproximado de transacciones diarias realizadas con dinero físico y ubica a Colombia entre los países con mayor uso de efectivo a nivel mundial. Según el ranking, Colombia ocupa el séptimo puesto con 70% de las transacciones diarias realizadas en efectivo, compartiendo este escalafón con las economías de Argentina, India, Indonesia, Ucrania, Vietnam y Haití, y muy por encima de países desarrollados donde el uso de efectivo es marginal. Le puede interesar: El efectivo, medio de pago favorito de colombianos

Asia y África concentran los mayores niveles de uso de efectivo

El listado evidencia que Asia y África dominan los primeros lugares del ranking global. Myanmar encabeza la clasificación, con un 98% de uso de efectivo, seguido por Etiopía y Gambia, ambos con 95%. En estos países, el dinero físico permea prácticamente todas las transacciones cotidianas. A este grupo se suman economías como Albania, Camboya, Laos, Líbano, Nepal y Pakistán, donde el 90% de las transacciones se realizan en efectivo. Más abajo aparecen países como Irak, Irán, Cuba y Mongolia, con niveles del 85 %, lo que confirma que el efectivo sigue siendo indispensable en regiones con baja penetración bancaria, limitado acceso a internet y altos costos de adopción tecnológica. “El uso de efectivo varía mucho en el mundo, pero es bajo en los países nórdicos en comparación con muchos otros países; en Suecia y Noruega, su uso se encuentra entre los más bajos del mundo (10%). Por lo tanto, es fácil olvidar que el efectivo es necesario en muchas otras partes del mundo, especialmente cuando viajamos y hacemos gastos pequeños como taxis, propinas, la playa, los mercados, el supermercado y las visitas a restaurantes”, señaló el Forex Index Cash. Lea más: Cali y Medellín lideran el uso de plata en efectivo en Colombia

América Latina: Colombia entre las economías más dependientes del efectivo

El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en transacciones pequeñas y economías locales. FOTO: EL COLOMBIANO

En el contexto latinoamericano, Cuba lidera el uso de efectivo, con 85 % de las transacciones, seguida por Jamaica y México, con 80%. Argentina y Colombia comparten el mismo nivel, con 70%, lo que las ubica como dos de los países de la región donde el dinero físico sigue teniendo mayor protagonismo. Este dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que Colombia ha impulsado en los últimos años la digitalización de pagos; sin embargo, el estudio evidencia que el efectivo continúa siendo clave para las transacciones diarias, especialmente en sectores informales, zonas rurales y pequeños comercios.

¿Por qué Colombia sigue usando tanto efectivo?

El alto uso del efectivo en Colombia responde a una combinación de factores estructurales, según el estudio, los cuales son: - Informalidad laboral y comercial, que incentiva el uso de dinero físico. - Brechas de inclusión financiera, especialmente en regiones apartadas. - Costos asociados a medios electrónicos, como comisiones y datáfonos. - Preferencia cultural por el efectivo para gastos pequeños y cotidianos. Esta tendencia se refleja también en cifras del Banco de la República, que muestran que entre 2015 y 2024 el número de billetes y monedas en circulación creció 3,9 %, hasta 4.061,7 millones de unidades. En términos de valor, los billetes de $50.000 y $100.000 concentran más del 90% del efectivo en circulación, lo que evidencia una fuerte demanda de dinero físico en la economía. Conozca también: ¿Efectivo o dinero digital? Consejos para saber cómo utilizar cada uno

¿Qué tiene en cuenta el estudio?

El ranking de Forex (Forex Index Cash) analiza qué tan necesario es usar efectivo en cada país del mundo, es decir, qué proporción de las transacciones diarias se realizan con dinero físico frente a otros medios de pago como tarjetas, transferencias o billeteras digitales. En concreto, el índice evalúa: - El porcentaje estimado de pagos en efectivo en la vida diaria (compras pequeñas, transporte, mercados, restaurantes, propinas). - El nivel de acceso a servicios bancarios, como cuentas, tarjetas y datáfonos. - La penetración de internet y tecnología financiera, clave para pagos digitales. - Los costos y barreras de adopción de medios electrónicos. - La confiabilidad del sistema financiero y la preferencia cultural por el efectivo. - El resultado es un porcentaje aproximado, que indica cuánto depende un país del efectivo para su funcionamiento cotidiano. Por ejemplo: - Myanmar (98 %): casi todas las transacciones se hacen en efectivo. - Colombia (70%): 7 de cada 10 pagos diarios aún se hacen con dinero físico. - Suecia o Noruega: niveles muy bajos, donde el efectivo es casi residual. En el caso de Colombia, el ranking no mide atraso, sino realidad económica: informalidad, pequeños comercios, zonas rurales y costos financieros siguen haciendo del efectivo el medio más práctico para millones de personas.

El contraste con los países nórdicos

El informe también destaca el fuerte contraste con países como Suecia y Noruega, donde el uso del efectivo es uno de los más bajos del mundo. En estas economías, la digitalización casi total de los pagos ha hecho que el dinero físico sea cada vez menos necesario, una realidad muy distinta a la de Colombia y la mayoría de economías emergentes.

Una economía que avanza, pero aún depende del efectivo