Luigi Mangione, P. Diddy y el ‘Mayo’ Zambada, entre los presos de alto perfil en la misma cárcel que alberga a Nicolás Maduro

El Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, la principal cárcel federal de Estados Unidos en Nueva York, se ha convertido en uno de los centros de detención más notorios del mundo por la lista de reclusos de alto perfil que han pasado por sus instalaciones y donde actualmente se encuentra Nicolás Maduro. Ubicado en el barrio de Sunset Park, el MDC fue inaugurado en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento en otras prisiones neoyorquinas y se consolidó como la única cárcel federal en operación dentro de la ciudad de Nueva York tras el cierre del centro correccional de Manhattan en 2021. Relacionado: El rapero Tekashi 6ix9ine se entregó para cumplir sentencia en la cárcel donde está Nicolás Maduro en Nueva York Actualmente, alberga entre 1.200 y 1.600 reclusos, muchos de ellos acusados de crímenes federales graves y esperando juicio en tribunales de Brooklyn y Manhattan. El exmandatario del régimen venezolano Nicolás Maduro fue recientemente trasladado tras ser capturado el pasado sábado 3 de enero por fuerzas estadounidenses y acusado de cargos federales relacionados con narcotráfico y narco-terrorismo junto con su esposa, Cilia Flores.

Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

Antes que ellos, también estuvo encarcelado ahí un expresidente del continente americano acusado de narcotráfico: el hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente estadounidense Donald Trump en 2025. Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, purgaba una pena de 45 años por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

En diciembre había dicho que no tiene “intención de regresar a Honduras en este momento” porque su seguridad y la de su familia “estarían en grave riesgo” ante la “persecución” e “instrumentalización de la justicia”. En ese mismo mes, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, había pedido a Interpol cumplir una orden de captura contra Hernández librada en 2023 por “lavado de activos y fraude”.



Lea aquí:

Rapero P. Diddy

Entre otros famosos presos, la prisión ha albergado al rapero P. Diddy, quien fue trasladado en 2025 a una cárcel de baja seguridad en Nueva Jersey para purgar su pena de más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución, según registros federales. El magnate de la música fue detenido en septiembre de 2024 y permanecerá entre rejas hasta el 8 de mayo de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones. Esta fecha tiene en cuenta el tiempo que ya ha pasado encerrado y la reducción de un 15% de la pena por buena conducta.

Luigi Mangione, presunto asesino de CEO en Nueva York

En esta cárcel actualmente se encuentra Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, presidente de UnitedHealthcare, una de las mayores compañías de seguros médicos de Estados Unidos, el 4 de diciembre en una calle de Nueva York. Mangione estuvo detenido en la prisión estatal SCI Huntingdon, en Pensilvania, hasta que fue extraditado a Nueva York, donde enfrenta el juicio en su contra. La justicia de Estados Unidos busca la pena de muerte para este joven de 27 años. Este caso se convirtió altamente mediático por la indignación de la mayoría de los estadounidenses contra el sistema de seguros de salud.



Además:

Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa

También está detenido Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, a la espera de juicio. Zambada fue, según la justicia estadounidense, uno de los “más prolíficos y poderosos narcotraficantes del mundo”. Se declaró culpable en 2025 de los cargos de empresa criminal continuada entre 1989 y enero de 2024, y conspiración en grupo criminal para lavar activos, perpetrar asesinatos, secuestros y tráfico de drogas entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012. Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López.

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein

También estuvo la cómplice del magnate y delincuente sexual fallecido tras las rejas Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Maxwell, de 63 años, estuvo recluida en este centro durante el proceso judicial que terminó en 2022 con su condena a 20 años de prisión. Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta trata de menores con fines de explotación sexual. Maxwell fue trasladada de una prisión en Florida a un centro de mínima seguridad en Texas.



Le sugerimos:

Joaquín “El Chapo” Guzmán