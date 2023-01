Las obras de Kamikazes en Escena están divididas en cuatro líneas: los monólogos (pieza teatral pensada para un solo actor), los solos (piezas ejecutadas por un bailarín), soliloquios (diálogo de un personaje consigo mismo en el que puede haber un segundo personaje que no interviene en la acción) y los unipersonales (narraciones orales e instalaciones artísticas). En esos formatos el público podrá ver comedias, dramas, psicodramas además de asistir a conciertos y estrenos. En la programación general ocupa un lugar destacado el estreno de Concierto mamerto, a cargo de Hernando Forero, actor del grupo La Candelaria de Bogotá. Dicha función se realizará el sábado 21 de enero a las diez de la noche en el Matacandelas.

El Festival tiene otras dos sedes: la plazuela san Ignacio y el teatro municipal de Jardín. En ambos sitios la entrada a las presentaciones no tiene costo alguno. En san Ignacio la música y la cuentería tendrán programación los viernes 20 y 27 de enero desde las diez hasta las doce de la noche.

Con ello el Festival de une a la intención de Comfama de convertir la plazuela en uno de los epicentros culturales del centro de la ciudad. Y lo hace porque durante su existencia Comfama ha sido uno de sus aliados. También en procura del éxito de la gestión cultural se ha unido en ocasiones Comfenalco. Sin embargo, ha sido la buena voluntad de los amigos la que ha abierto las puertas para que durante casi una década la capital de Antioquia inicie el año con una nutrida de oferta de teatro y danza. En todo este tiempo el Festival no ha contado con la ayuda de la alcaldía de Medellín. Edwin García Duque es concluyente a la hora de explicar la omisión: “los funcionarios piensan que la cultura tiene vacaciones y no, la cultura no tiene vacaciones”, dice.

La programación completa se puede consultar en la página web de Matacandelas.