Más allá está el antónimo. El otro brazo de la balanza. La fachada de la Casa Enso se conserva en pie aunque sus puertas y ventanas no revelan nada: adentro no hay mesas ni cuadros ni piezas ni sueños ni nada. Detrás está el lote en el que se aparcan los carros y las motos de los visitantes.

En una de las calles cercanas al parque de El Retiro —municipio del Oriente antioqueño convertido en el puerto de los pensionados de Medellín y en el epicentro del turismo de finde de Antioquia— quedan a la vista, en pocos pasos, los extremos del patrimonio arquitectónico. Se trata de la carrera 21 con calle 20. En uno de los lados de la balanza la Casa de Amelia resiste a los embates del tiempo y la modernización: en ella no hay televisión, tampoco Internet. Hay una enorme grabadora de casete que su propietaria, la arquitecta Pilar Mejía, le recibió a una amiga, pero que no sabe usar. La llave de la puerta principal tiene un diseño delicado y el peso del remordimiento: es la llave de un castillo, de un cofre, del pasado. Solo hay una: cuando se han mandado a hacer copias el resultado no es del todo satisfactorio. “Si se perdiera nos tocaría entrar a la casa por el techo”, dice Pilar.

El alcalde de El Retiro —Nolber de Jesús Bedoya Puerta, que llegó al cargo en una coalición del Centro Democrático con el Partido Liberal— ha explicado varias veces la diferencia en los casos de la Enso y la Rosada. La primera fue demolida porque sus propietarios así lo quisieron, a pesar de ir en contravía de la opinión de habitantes del pueblo que firmaron una carta para su preservación, mientras la Rosada se volvió polvo porque las lluvias y la falta de cuidado de sus moradores la habían convertido en un peligro para los viandantes, en particular para los acudientes y estudiantes del colegio Ignacio Botero Vallejo, ubicado al otro lado de la calle. A renglón seguido el mandatario local hace un apunte: la propiedad de la Casa Rosada estuvo en litigio durante años y no se invirtió dinero en ella. “Los propietarios de esos inmuebles son familias guarceñas que no son adineradas y el mantenimiento de una casa de este tipo es bastante costoso”, dice el funcionario. Y sí: para mantener intacta la Casa de Amelia, Pilar Mejía debe gastar buena parte de sus mesadas de profesora universitaria jubilada. Hace unos años, para el arreglo del techo debió desembolsillar ciento veinte millones de pesos. “La gente me dice que esto es un capricho, pero a nadie le pido plata. Esto es cosa mía”, dice Pilar.