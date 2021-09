¿Alguna vez se ha preguntado qué hará cierto presidente cuando termine su mandato?, ¿se le ha ocurrido que tal vez tenga habilidades para ser un detective privado? Probablemente no, la mayoría tiene una vida pública, sin embargo, la canciller alemana Angela Merkel ha logrado mantener su privacidad en los casi 16 años que estuvo en el poder, al igual que su esposo Joachim Sauer, del que poco sabe la prensa alemana. Por este motivo, el escritor y humorista David Safier ha escrito Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada, una historia de misterio que se mantiene entre los títulos más vendidos de Alemania y que estrena traducción al español este miércoles 29.

En esta historia Merkel vuelve al campo cerca de donde se crió y haciendo gala de todas las habilidades que demostró durante su carrera política, en la que lograba negociar hábilmente con dirigentes difíciles como Vladimir Putin, con terroristas y copartidarios con opiniones contrarias a la suya, además de su pasado como química cuántica le serán las habilidades más útiles para develar el misterio.

Como ha dicho Safier en numerosas entrevistas la historia es una mezcla entre Agatha Christie y el teniente Colombo, historia de comedia.

Humor alemán

Safier es reconocido por sus novelas de humor Maldito karma (2007), Jesús me quiere (2008), ¡Muuu!, (2012). Cuando se le pregunta por su éxito y por el que tuvo su compatriota Timur Vermes con su novela humorística He vuelto (2013), en la que explora lo que ocurriría si Adolf Hitler de repente despertara en Berlín en esta época, ha mencionado que no cree que los alemanes tengan un humor particular, porque el mundo está tan globalizado que el humor nacionalista le parece un concepto que se ajusta mejor a los años 60.