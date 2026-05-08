Adiós a Panini: esta será la nueva empresa del álbum oficial del Mundial desde 2031

Después de más de seis décadas de relación con la Fifa, la histórica editorial italiana Panini dejará de producir las tradicionales “monas” y álbumes oficiales de los Mundiales de fútbol a partir de 2031. La decisión marca el final de una de las alianzas más emblemáticas en la cultura futbolera mundial, especialmente para millones de aficionados que crecieron coleccionando las láminas oficiales de cada Copa del Mundo. La nueva empresa encargada de producir de manera exclusiva los cromos y tarjetas coleccionables con temática de la Fifa será Topps, luego de un acuerdo firmado por su compañía matriz, Fanatics.

Según la información oficial, Fanatics Collectibles asumirá el diseño y desarrollo de toda la línea de productos relacionados con la Fifa, mientras que la fabricación se realizará bajo la reconocida marca Topps. Siga leyendo: Aprueban dos nuevas medidas arbitrales a partir del Mundial 2026 propuestas por la FIFA: conozca de qué se trata Aunque muchos aficionados asocian automáticamente los álbumes del Mundial con Panini, el cambio ya estaba tomando forma desde hace varios años debido al crecimiento de Fanatics dentro de la industria deportiva global. La compañía estadounidense se ha convertido en uno de los conglomerados deportivos más poderosos del mercado, con presencia en sectores como apuestas, comercio electrónico, e-gaming y artículos coleccionables.

Topps y Fanatics serán las nuevas responsables de los cromos y tarjetas oficiales de la Fifa a partir de 2031. FOTO: Panini.

Medios internacionales como The Wall Street Journal estiman que Fanatics tiene una valoración cercana a los 31.000 millones de dólares, consolidándose como una de las plataformas deportivas más influyentes del mundo. Por su parte, Topps también cuenta con una larga tradición en el negocio de coleccionables deportivos. La empresa fue fundada en 1938 y es considerada pionera en la estandarización de tarjetas y cromos deportivos en Estados Unidos. Conozca: El álbum del Mundial 2026 ya llegó y desata debate entre los coleccionistas En 2022, Fanatics adquirió Topps por aproximadamente 500 millones de dólares, fortaleciendo así su expansión en el mercado global de coleccionables. Pese al anuncio, Panini continuará vinculada a la Fifa durante algunos años más. La editorial mantendrá la producción oficial de los álbumes y cromos hasta el Mundial de 2030, torneo que cerrará una relación de cerca de 70 años con el máximo organismo del fútbol.