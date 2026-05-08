Adiós a Panini: esta será la nueva empresa del álbum oficial del Mundial desde 2031

Después de más de seis décadas de relación con la Fifa, la histórica editorial italiana Panini dejará de producir las tradicionales “monas” y álbumes oficiales de los Mundiales de fútbol a partir de 2031.
La decisión marca el final de una de las alianzas más emblemáticas en la cultura futbolera mundial, especialmente para millones de aficionados que crecieron coleccionando las láminas oficiales de cada Copa del Mundo.
La nueva empresa encargada de producir de manera exclusiva los cromos y tarjetas coleccionables con temática de la Fifa será Topps, luego de un acuerdo firmado por su compañía matriz, Fanatics.