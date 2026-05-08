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Medellín abre convocatoria para ayudar a bares y discotecas a controlar el ruido

La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria para acompañar a bares, discotecas y establecimientos nocturnos en la implementación de sistemas de control de ruido.

  • Algunas de las zonas más ruidosas de Medellín son el Parque Lleras, la avenida 70 y el Parque Berrío, zonas conocidas por su oferta de discotecas, bares, rooftops y otros. Foto: Andrés Camilo Suárez
    Algunas de las zonas más ruidosas de Medellín son el Parque Lleras, la avenida 70 y el Parque Berrío, zonas conocidas por su oferta de discotecas, bares, rooftops y otros. Foto: Andrés Camilo Suárez
El Colombiano
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08 de mayo de 2026
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La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín abrió una convocatoria dirigida a bares, discotecas y negocios de entretenimiento nocturno para que adopten buenas prácticas acústicas e implementen sistemas de control de sonido, en medio de un incremento de operativos y sanciones a establecimientos que superan los niveles de ruido permitidos, especialmente en zonas como El Poblado, Laureles, Manila y otros sectores turísticos.

El Distrito viene aplicando nuevas medidas derivadas del fortalecimiento de la regulación sobre contaminación auditiva y convivencia ciudadana.

En los últimos años, Medellín ha consolidado una intensa actividad turística y nocturna impulsada por el crecimiento de bares, discotecas, rooftops, gastrobares y eventos musicales. Sin embargo, ese auge también ha incrementado las tensiones con comunidades residentes que denuncian afectaciones a la salud y a la convivencia por la contaminación auditiva.

Diversos estudios académicos y reportes ciudadanos han advertido sobre el impacto del ruido urbano en la calidad de vida, el sueño, el estrés y la salud mental. Investigaciones sobre contaminación acústica en Medellín señalan que algunas zonas de alta actividad nocturna —como el Parque Lleras, la avenida 70 y el Parque Berrío— superan constantemente los niveles recomendados por organismos ambientales y de salud pública.

También le puede interesar: Cada día hay 280 quejas en la Policía por ruido excesivo en Medellín: ¿sirve o no la nueva ley?

¿Qué dice la Ley de Ruido?

La llamada Ley de Ruido busca endurecer los controles sobre establecimientos y actividades que excedan los límites permitidos de emisión sonora, especialmente en horarios nocturnos. La normativa establece criterios técnicos para la medición de decibeles, procesos sancionatorios y obligaciones para los negocios que desarrollan actividades de entretenimiento.

En Medellín, los decibeles (dB) permitidos en la noche varían según la zona. En sectores residenciales, lo permitido es entre 45 dB a 55 dB, hasta 60 dB en zonas comerciales y 75 dB en zonas industriales.

Además de multas y cierres temporales, las autoridades pueden exigir adecuaciones acústicas, insonorización y sistemas de mitigación para reducir el impacto del sonido sobre viviendas y comunidades vecinas. En Medellín también fue actualizado un decreto distrital que regula los niveles de ruido. El nuevo Modelo de Gestión Integral del Ruido se enfoca en las zonas críticas y endurece las acciones de inspección y control sobre establecimientos nocturnos que excedan los niveles permitidos.

Convocatoria para bares y discotecas

Como parte de esta estrategia, la Alcaldía abrió una convocatoria para establecimientos nocturnos interesados en recibir acompañamiento técnico especializado para adecuar sus espacios y prevenir sanciones por contaminación auditiva.

El programa busca orientar a los empresarios en la instalación de sistemas de control de ruido, aislamiento acústico, monitoreo de decibeles y adopción de buenas prácticas de convivencia.

Para acceder al formulario de inscripción, ingresa a este enlace.

Según el Distrito, la intención es combinar pedagogía y control: reducir las afectaciones a las comunidades sin suprimir la actividad económica nocturna, que representa una fuente importante de empleo y turismo en la ciudad.

El programa “comprende la insonorización de espacios, diseño de los mismos y un decibelímetro para que haya autocontrol en temas de ruido que generan contaminación y problemas de salud”, según explicó el subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Ramírez.

La administración advirtió que continuará realizando operativos de inspección en sectores críticos y que habrá mayores controles frente a reincidencias. En algunos casos recientes, establecimientos han sido suspendidos temporalmente por incumplir las normas de emisión sonora.

Con estas medidas, Medellín busca equilibrar el crecimiento de la vida nocturna con el derecho al descanso y a un ambiente sano para sus habitantes.

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