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Petro señala a disidencia de alias Chalá por asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, el presidente Gustavo Petro responsabilizó directamente a una estructura armada ligada al frente 36. Ordenó reforzar la presencia del Estado en la zona.

  • El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda generó reacciones del Gobierno nacional, organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos por la violencia contra comunicadores en zonas de conflicto armado. FOTO: Cortesía, Colprensa.
    El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda generó reacciones del Gobierno nacional, organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos por la violencia contra comunicadores en zonas de conflicto armado. FOTO: Cortesía, Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
08 de mayo de 2026
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El presidente Gustavo Petro ordenó fortalecer la presencia militar y las operaciones de seguridad en el municipio de Briceño, Antioquia, tras confirmarse el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario responsabilizó directamente a Jhon Edison Chalá Torrejano, señalado integrante del frente Darío Gutiérrez, estructura armada derivada del frente 36 de las disidencias de las Farc.

“Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio ‘El Confidente’ de Yarumal (...) Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez”, escribió Petro.

El presidente aseguró además que esa estructura criminal no hace parte de ningún proceso de negociación con el Gobierno nacional y afirmó que actualmente está dedicada al control de la minería ilegal de oro en esa región del norte antioqueño.

“Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el Gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, agregó el mandatario.

El hallazgo del cuerpo del joven periodista ocurrió este viernes en zona rural de Briceño, luego de varios días de búsqueda adelantada en medio de complejas condiciones de seguridad.

La recuperación del cadáver fue posible gracias a una misión humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, que ingresó hasta sectores rurales donde operan estructuras armadas ilegales.

La reacción de Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz

Como parte del impacto político que generó el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, pidió explicaciones públicas al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sobre las conversaciones que el Gobierno mantiene con las disidencias ligadas a alias Calarcá.

Cuartas cuestionó esos acercamientos luego de que estructuras asociadas al frente 36 fueran señaladas por el crimen ocurrido en zona rural de Briceño, Antioquia. “Asesinan periodistas, firmantes del acuerdo de paz, imponen el miedo y la violencia”, afirmó la funcionaria.

Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que una misión humanitaria logró recuperar el cuerpo del comunicador en el corregimiento de Travesías. Según la entidad, la operación buscaba aliviar el sufrimiento de la familia y permitir una sepultura digna.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró que no existe ninguna negociación con la estructura liderada por Jhon Edison Chalá Torrejano, señalado por el mandatario como responsable del asesinato. “Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el Gobierno”, aseguró Petro.

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